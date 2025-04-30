VAS Experts внедрил Ansible для автоматизации BRAS

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts внедрил инструмент Ansible для автоматизации настройки BRAS (Broadband Remote Access Server). Это позволило повысить эффективность, сократить количество ошибок и ускорить развертывание. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

BRAS/BNG — ключевой компонент сетей широкополосного доступа, который отвечает за управление подключениями абонентов, маршрутизацию трафика, авторизацию, биллинг и другие важные функции. В крупных сетях настройка и обслуживание BRAS становятся особенно сложными: оборудование должно интегрироваться с другими сетевыми устройствами, что требует регулярного обновления конфигураций для каждого элемента инфраструктуры. Эти процессы часто выполняются вручную, что увеличивает риск ошибок, усложняет контроль над параметрами и замедляет работу сетевых администраторов.

Именно из-за высокой сложности управления BRAS критически важно автоматизировать его настройку. Ansible — один из наиболее эффективных инструментов для решения этой задачи, поскольку позволяет без установки агентов на хостах автоматизировать управление конфигурациями, ускорять выполнение рутинных операций и минимизировать влияние человеческого фактора. Благодаря Ansible настройка BRAS становится унифицированной, предсказуемой и масштабируемой, что особенно важно для больших и динамично развивающихся сетевых инфраструктур.

«Автоматизация настройки BRAS с использованием Ansible позволяет значительно упростить процессы. В условиях роста требований к скорости внедрения сервисов и стабильности работы сетей ручные процессы становятся узким местом. Использование Ansible позволяет обеспечить предсказуемость, масштабируемость и минимизацию ошибок при развертывании BRAS, что особенно актуально для крупных и динамично развивающихся сетевых инфраструктур», — отметил Артем Терещенко, директор по развитию VAS Experts.

Для внедрения решения требуется установить Ansible на управляющий сервер. Этот процесс занимает всего несколько минут и выполняется через командную строку на системах Linux или Windows без необходимости сложной настройки.