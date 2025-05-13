Т2 начисляет проценты на остаток минут и гигабайтов

Т2, российский оператор мобильной связи, первым на российском рынке приумножит накопленные гигабайты и минуты клиента. Компания ежемесячно будет начислять 28% годовых на неизрасходованные остатки трафика абонентов. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 выводит на новый уровень еще один свой дифференциатор – вечные минуты и гигабайты. Оператор впервые внедряет механизм начисления процентов на накопленные остатки. Аналогичное решение не предлагает ни один из крупнейших операторов в России. T2 не просто сохраняет остатки вечно, а превращает их в актив в виде дополнительных минут и гигабайтов по ставке 28% годовых.

Оператор начнет приумножать трафик абонентов открытых тарифных планов «Везде онлайн», «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+», Black, Premium и «Хватит!». При своевременном внесении клиентом абонентской платы за тариф Т2 ежемесячно будет начислять процент на остаток исходя из ставки 28% годовых.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2: «Мы вновь радикально меняем подход к телеком-услугам, в этот раз превращая остатки минут и гигабайтов в реальный актив для наших абонентов. T2 станет первым оператором в России, который не просто сохраняет неиспользованный трафик, а приумножает его с доходностью 28% годовых. Это логичное продолжение нашей философии “вечных” гигабайтов и минут, которое подчеркивает приверженность Т2 к созданию уникальных, клиентоориентированных опций на телеком-рынке».