«Билайн» обеспечил покрытие 4G на новом участке М-11, который сокращает путь из Москвы в Петербург

«Билайн» покрыл сетью 4G новый участок скоростной трассы М-11 «Нева» — Северный обход Твери. Благодаря строительству базовых станций средняя скорость мобильного интернета на этом отрезке составила 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Новый участок дороги сокращает путь из Москвы в Петербург почти на час. Теперь автомобилисты могут продолжать движение без необходимости съезжать на трассу М-10, избегая пробок и лишних остановок на светофорах. А чтобы увеличить комфорт и безопасность поездки, «Билайн» обеспечил новый участок магистрали быстрым интернет-соединением. Связь 4G позволяет использовать навигационные приложения, быть в курсе дорожной обстановки и оставаться на связи с близкими в любой момент.

Средняя скорость загрузки данных на Северном обходе составила 50 Мбит/с. Этого хватит, чтобы слушать музыку, прокладывать маршруты онлайн и пользоваться банковскими сервисами на заправках.

Олег Бирюков, директор Московского региона «Билайн»: «В условиях предстоящего летнего туристического сезона новая трасса становится важным шагом к повышению качества поездок. Водителям нужны онлайн-карты, возможность пополнить баланс транспондера и слушать музыку в пути. А для пассажиров важны развлекательные сервисы и digital-инструменты для общения, учебы и работы. Теперь все это доступно для наших абонентов, находящихся в движении, без потери качества и скорости сигнала».

Быстрый интернет и голосовая связь — одни из главных атрибутов безопасного и комфортного путешествия. «Билайн» уделяет особое внимание строительству нового оборудования не только вдоль автомагистралей, но и вдоль ж/д путей.