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В самом красивом аэропорту страны абоненты активно пользуются интернетом «МегаФона»

В аэропорту «Елизово» на майских праздниках авиапутешественники на 6% увеличили средний трафик в сети «МегаФона» относительно апрельских показателей. Передавать больше данных стало возможно благодаря установке базовой станции оператора внутри нового терминала. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Indoor-решение обеспечило высокую скорость мобильного интернета в здании нового аэропорта. Тысячи гостей и сотрудники терминала могут выходить в Сеть на средней интернет-скорости 50 Мбит/с. Устойчивая связь 4G доступна в залах ожидания, зонах регистрации, получения багажа и в служебных помещениях. Пассажирам также доступны звонки с помощью технологии VoLTE, которая отличается мгновенным соединением, кристально чистым звуком и возможностью не прерывать интернет‑сессию во время разговора.

Новый терминал аэропорта Камчатки уже назвали «Самым красивым аэропортом России» за необычный внешний вид — здание похоже на кальдеру вулкана. Площадь помещений составляет 50 тыс. кв. м. Воздушная гавань может принять более 1000 пассажиров в час. На майские праздники новый терминал Камчатки встречал гостей из разных регионов страны. Чаще всего интернетом «МегаФона» здесь пользовались абоненты из Хабаровского края и Москвы — 19% и 18% гостевого трафика соответственно. Также в пятерку интернет-активных туристов вошли пользователи из Новосибирска, Санкт-Петербурга и Омска.

«Камчатка привлекает туристов круглый год. На полуострове много мест, которые интересны в разные сезоны, а особая атмосфера региона притягивает путешественников со всего мира. Знакомство с краем начинается с аэропорта, поэтому новое здание аэровокзала наши специалисты оборудовали современной и качественной связью. По прилету абоненты могут связаться с гостиницей, вызвать такси, сообщить о себе родным и близким. Наши специалисты сделали так, чтобы гости Камчатки чувствовали себя комфортно и безопасно в самом восточном регионе страны», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Людмила Калашникова.

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