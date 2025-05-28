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«МегаФон»: зарубежные туристы стали чаще посещать Москву

Нестабильная и холодная майская погода не помешала путешественникам не только из России, но и со всего мира пройтись по главным туристическим улицам Москвы: с начала месяца число российских туристов здесь выросло на 11%, а иностранных — сразу на 39%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наибольший интерес к Арбату, Никольской и другим улицам в сердце Москвы проявили гости из Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга. Также среди активных внутренних туристов оказались жители Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. Что касается иностранных путешественников, то в первой тройке — визитеры из ОАЭ, Китая и Саудовской Аравии. За ними идут гости из Турции и Казахстана.

Самой оживленной по числу туристов остается Никольская улица, соединяющая Кремль и Лубянку, а также входящая в список старейших улиц столицы. На втором месте Старый Арбат — первая в России пешеходная улица, плотно связана с творчеством Пушкина, Булгакова и других легендарных поэтов, музыкантов и художников. В тройку вошел и Столешников переулок, ставшим с началом XXI века одной из самых «модных» улиц: сегодня здесь расположились бутики и шоурумы зарубежных и локальных брендов, арт-пространства и фешенебельные отели.

Для того, чтобы поддержать растущий интерес к Москве и сделать прогулки по ней еще более комфортными, «МегаФон» модернизировал сеть на Старом Арбате. Работы затронули базовые станции, работающие вдоль всей пешеходной улицы. Благодаря обновлению технологий, скорость мобильного интернета здесь выросла на 19%, достигнув максимального показателя в 585 Мбит/с.

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