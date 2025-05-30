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Билайн обновил 210 остановок в Ярославской области

В девяти муниципалитетах Ярославской области завершилась масштабная замена остановок общественного транспорта. Всего в рамках проекта было установлено 210 новых современных конструкций. Проект реализован при участии ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн), по заказу городских и районных администраций при координации со стороны Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

До обновления многие остановки в области были устаревшими и не отвечали современным требованиям: шаткие конструкции, отсутствие освещения, недостаточная безопасность. Новые остановки — полноценный элемент городской среды: с камерами видеонаблюдения, единым дизайном и возможностью дооснащения цифровыми табло, зарядками для мобильных и кнопками вызова экстренных служб.

Работы потребовали четкой логистики и тесной координации с девятью муниципальными заказчиками. Площадки под установку готовились заранее, а сами остановки монтировались по согласованным графикам.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом»: «Городская остановка — это не просто место, где ждут автобус. Это то, с чем человек соприкасается каждый день, и от того, насколько удобно и безопасно там находиться, зависит общее восприятие городской среды. Мы рады быть частью этого обновления и видеть, как технологии и благоустройство соединяются в одном решении».

Решения билайна для городской инфраструктуры и развития комфортной среды будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Гости стенда смогут узнать больше о подобных проектах и обсудить, как цифровизация может помогать в самых повседневных вещах.

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