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МТС: более 5 тыс. раз за месяц позвонили злоумышленники жителю Челябинска

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала активность спамеров и телефонных мошенников в мае 2025 г. в Челябинской области и других регионах страны. Всего сервис заблокировал более 270 млн спам- и мошеннических вызовов по всей стране — это на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 г., когда было зафиксировано около 236 млн таких звонков.

Рекорд месяца зафиксирован в Челябинске, где одному из абонентов пытались дозвониться 5020 раз. Все вызовы были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы сервисом «Защитник». Чаще всего жители региона сталкивались с вызовами, замаскированными под звонки от банков, от операторов с напоминанием о продлении номера, а также предлагают инвестировать деньги в несуществующие активы.

С помощью современных алгоритмов ИИ сервис «Защитник» позволяет не только блокировать вызовы заранее, но и минимизировать риски даже в процессе разговора — сервис в реальном времени предупреждает абонента о потенциальной угрозе.

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