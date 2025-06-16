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МТС представила возможность подключать к «Яндекс Станциям» отдельный номер телефона

МТС представила возможность подключать к «Яндекс Станциям» отдельный номер телефона для совершения исходящих вызовов. Теперь абоненты всех операторов могут звонить с умных колонок и принимать вызовы, не используя свой основной номер. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Номер активируется онлайн без физической SIM-карты и дает возможность всем членам семьи пользоваться «Яндекс Станцией» как домашним телефоном. Тариф доступен практически во всех регионах присутствия МТС, за исключением Нижегородской, Свердловской и Волгоградской областей, республик Чувашия и Мордовия.. Подключить его можно на сайте МТС, а также в приложении «Дом с Алисой».

«В 2024 г. мы впервые предоставили своим абонентам возможность совершать звонки через «Яндекс Станцию». И мы видим востребованность этой функции – с момента запуска в общей сложности наши абоненты проговорили через умные колонки более 4 млн минут. Такие решения дают возможность совершенствовать телеком-опыт наших пользователей и выводят базовые услуги сотовой связи на новый уровень. В наших планах стать технологической платформой, которая будет сопровождать наших абонентов и помогать им в решении повседневных задач», — сказала генеральный директор ПАО «МТС» Инесса Галактионова.

Стоимость подключения отдельного номера составляет 100 руб., а ежемесячная плата — 149 руб. Тариф включает 300 минут на все исходящие звонки. В случае, если пакет минут расходуется, пользователь может докупить минуты в приложении «Мой МТС».

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