«РТК-Сервис» модернизировал магистральную сеть «Ростелекома» в 23 городах России

Расширение сети повысило пропускную способность оптических каналов передачи данных. В результате модернизации был достигнут суммарный рост пропускной способности магистральной IP/MPLS-сети ПАО «Ростелеком» на 9000 Гбит/c, и региональной – на 7241 Гбит/c, а также устранены перегруженные каналы. Об этом CNews сообщили представители компании «РТК-Сервис».

Проект по развитию сети «Ростелекома», включающий работы по монтажу, пуско-наладке и миграции трафика для всех типов оборудования на магистральной сети, выполнила ИКТ-компания «РТК-Сервис». Модернизация уже существующего на сетях зарубежного IP/MPLS и DWDM-оборудования предусматривала дооборудование существующих маршрутизаторов и мультиплексоров, ввод в строй новых сетевых CR-маршрутизаторов с заменой старых, а также ввод в эксплуатацию новых DWDM-систем «Волга» производства российской компании Т8. Всего инженеры запустили две новые системы на пяти магистральных узлах по двум географически разнесенным маршрутам для повышения отказоустойчивости.

Модернизация магистральных сетей была реализована в 23 городах России в регионах: Северо-Запад, Центр, Волга, Юг, Урал, Сибирь, Дальний Восток.

«Опорная сеть — это «живой» организм, требующий постоянной поддержки и модернизации, внедрения инновационных решений и значительных инвестиций в инфраструктуру. Для ее развития, оптимизации производительности и повышения отказоустойчивости мы регулярно привлекаем команду «РТК-Сервис». Опыт инженеров нашего технологического партнера позволяет поддерживать необходимый баланс между объемом передаваемого трафика и его стоимостью. Результат проекта — не только рост пропускной способности, но и задел для будущего развития сети в условиях растущего трафика», – отметил заместитель президента – председателя правления ПАО «Ростелеком» Алексей Сапунов.

«Главная задача проекта - значительное увеличение пропускной способности сети на существующей оптической инфраструктуре, включающей как оборудование от зарубежного производителя, так и российские продукты. Со всеми решениями наша инженерная команда хорошо знакома, например, на Т8 мы строили отдельные участки магистральной сети новой ТрансЕврАзийской волоконно-оптической линии связи (TEA NEXT). Поэтому наши специалисты отлично справилась с работой в мультивендорной среде, проведя необходимый рациональный расчет дизайна сети, а также взаимоувязку и тонкую донастройку оборудования. Мы как компания полного цикла продолжаем оказывать качественные услуги «под ключ» вне зависимости от сложности или масштаба задач, с которыми к нам обращаются заказчики», – сказал заместитель генерального директора по технической инфраструктуре «РТК-Сервис» Александр Кастрыкин.