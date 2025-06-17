Геоаналитика билайна легла в основу новой транспортной стратегии Красноярского края

Команда билайна по работе с большими данными и искусственным интеллектом (Big Data & AI) проанализировала потоки перемещений населения Красноярского края на основе агрегированных геоаналитических данных. Полученные данные легли в основу разработки регионального стандарта транспортного обслуживания и плана развития общественного транспорта в регионе.

Красноярский край — один из крупнейших регионов России с уникальной географией, низкой плотностью населения и большими расстояниями между населенными пунктами. Разработать стратегические документы для развития транспортной системы Красноярского края было поручено Сибирскому федеральному университету. Эти материалы закладывают основу транспортной политики региона на годы вперёд и требуют масштабной аналитической подготовки.

Анализ проводился по нескольким ключевым направлениям. Первое включало подсчет количества поездок между муниципальными образованиями за предыдущий год, что позволило выявить основные транспортные связи жителей и гостей региона и маршруты с максимальной нагрузкой. Второе, анализ цепочек передвижений, дало понимание того, как жители строят свои маршруты от выезда до возвращения домой с учетом времени суток и дней недели. Кроме того, анализировались данные о ежедневных перемещениях по 10-минутным интервалам за каждые сутки года, что обеспечило высокую детализацию и позволило выявлять периоды пиковых нагрузок. Для анализа использовалась предсказательная математическая модель, основанная на информации по динамике перемещения групп пользователей, также анализировалась нагрузка на базовые станции.

Евгений Фомин, к.т.н., доцент кафедры транспорта Сибирского федерального университета: «Красноярский край — регион, где расстояния измеряются не только километрами, но и вызовами для логистики. Благодаря сотрудничеству с билайн бизнес мы получили уникальный инструмент для принятия решений: данные, которые превращают масштабы нашей территории в управляемые потоки. В рамках проекта была создана детальная картографическая подоснова для транспортной модели: территорию Красноярского края и восьми соседних субъектов разделили на транспортные зоны с детализацией до уровня населённого пункта. Это позволило наложить полученные от билайна данные и смоделировать потоки перемещения групп жителей как внутри региона, так и за его пределами, то есть визуализировать полученные данные и наглядно увидеть транспортную ситуацию».

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками билайна: «Для билайна важно не только быть лидером в области телекоммуникационных технологий, но и активно участвовать в развитии региональных инфраструктур и решений, которые делают жизнь людей лучше. Наши данные и аналитические инструменты помогают регионам принимать обоснованные решения, делая транспортную систему более эффективной и ориентированной на потребности граждан. Мы гордимся тем, что наш опыт и технологии нашли применение в таком масштабном и значимом проекте как развитие транспортной стратегии Красноярского края».

Масштаб и глубина собранных данных позволит региону определить приоритетные направления развития маршрутной сети, скорректировать графики движения транспорта и планировать дополнительную инфраструктуру с учетом реальных потребностей людей.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна: «Работа с большими данными открывает перед регионами новые горизонты для эффективного планирования и управления инфраструктурой. В рамках проекта по развитию транспортной системы Красноярского края мы использовали уникальные аналитические подходы, чтобы понять паттерны перемещения групп населения и выявить скрытые закономерности. Для нас важно, чтобы такие передовые технологии становились инструментом развития каждого региона и помогали делать его более комфортным».

Технологические решения билайна на основе анализа данных и искусственного интеллекта будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Гости стенда смогут подробнее узнать о реализованных проектах, обсудить задачи своих регионов и начать диалог о сотрудничестве.

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