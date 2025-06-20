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Цифровой металл: «Ростелеком» и ММК подписали соглашение о сотрудничестве

«Ростелеком» и «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор ММК Павел Шиляев и заместитель президента — председателя правления ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков. Об этом CNews сообщили представители «Ростелеком».

Соглашение охватывает ключевые направления цифровизации промышленного производства на базе отечественных инновационных решений. Компании будут совместно работать над внедрением облачных сервисов и интеграцией информационных систем, модернизацией блоков автоматизации, а также разработкой решений для повышения энергоэффективности и снижения затрат. Особое внимание уделяется обеспечению надежной защиты критической информационной инфраструктуры комбината.

Павел Шиляев, генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»: «В современном мире использование цифровых решений становится ключевым фактором конкурентоспособности. Сотрудничество с "Ростелекомом" позволит нам не только совершенствовать телекоммуникации, но и активно внедрять инновационные решения в области высоких технологий, искусственного интеллекта и BI-систем. Мы будем взаимодействовать и в сфере импортозамещения программно-аппаратных комплексов».

Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления ПАО «Ростелеком»: «Мы уверены, что совместные цифровые усилия позволят значительно повысить эффективность производственных процессов и оптимизировать ресурсозатраты. Взаимодействие также станет важным шагом на пути к трансформации и устойчивому развитию Челябинской области. Внедрение инновационных решений в промышленность региона поспособствует созданию высокотехнологичных рабочих мест, привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры области. Это позволит не только обеспечить дальнейшее развитие экономической привлекательности Южного Урала, но и повысить качество жизни населения».

Партнеры также планируют взаимодействовать в сфере применения технологий предиктивной аналитики и платформы управления данными RT Data.

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