Билайн запускает учебную программу на базе магистратуры Центрального университета

На базе магистратуры Центрального университета запускается программа «Продуктовый менеджмент с Билайном».

Цель новой программы — подготовить специалистов, способных создавать новые продукты и запускать эффективные решения для пользователей. В фокусе работа с реальными кейсами под руководством опытных экспертов Билайна.

Программа построена на базе магистратуры Центрального университета по продуктовому менеджменту и дополнена курсами и проектной практикой от Билайна.

Специальные курсы Билайна охватывают направления аналитики цифровых продуктов, дизайна клиентского опыта, запуска и развития продуктов Big Data, монетизации сервисов, а также внедрения технологий социального и транзакционного антифрода. Магистранты с первого семестра работают над реальными бизнес-задачами Билайна, получая практический опыт и развивая навыки, необходимые для создания цифровых продуктов. Программа предусматривает оплачиваемую стажировку и возможность перехода в штат компании еще до завершения обучения в вузе.

Программа включает в себя три ступени, каждая из которых отражает рост студента — от освоения базовых навыков и участия в учебных проектах до стажировки и полноценной профессиональной деятельности. Переход между уровнями зависит от академической успеваемости и вовлеченности в проектную работу.

Ступень Start предполагает участие в проектной работе над задачами от Билайна. На этом этапе для магистрантов предусмотрена ежемесячная стипендия в размере 30 000 рублей. Цель ступени — освоение базовых инструментов профессии и формирование проектного мышления.

Ступень Medium дает возможность выйти на оплачиваемую стажировку в Билайн. Студенты переходят к этому этапу по итогам ревью, в ходе которого оценивается академическая успеваемость и успешность реализованных проектов. Итогом обучения станет получение практического опыта и погружение в текущие задачи компании.

На ступень Pro попадают студенты, успешно прошедшие финальное ревью по результатам стажировки. Студент официально становится частью команды Билайн и продолжает профессионально развитие уже в штате компании.

Всего на программу будет зачислено 10 студентов: включая минимум пять мест по открытому конкурсу. Также Билайн предоставит возможность попасть на программу своим сотрудникам и их детям. Такой формат позволяет компании инвестировать в развитие своих кадров и создать для них возможность карьерного роста через обучение в магистратуре.

Все кандидаты проходят стандартный общий отбор в магистратуру Центрального университета и дополнительное собеседование с профильными сотрудниками Билайна, по результатам которого будут определены участники программы.

Для всех поступивших действует система грантовой поддержки. Кандидаты, успешно прошедшие собеседование, получат грант в размере от 25% до 75% от стоимости обучения.

Отбор в программу стартует 20 июня и будет длиться до 26 августа 2025 года.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайн: «В Билайне мы верим, что продуктовый подход на базе диалога с клиентом — это не просто способ организации работы, а ключ к мышлению предпринимателя нового времени. В условиях цифровой трансформации важно не просто запускать сервисы, а создавать продукты, которые действительно нужны и нравятся людям и становятся частью их повседневной жизни. Сегодня мы реализуем стратегию устойчивого роста, в которой каждый сервис — это полноценный продукт с рыночной ценностью. Нам нужны те, кто готов не просто управлять, а по-настоящему владеть продуктом: ставить амбициозные цели, учиться у клиентов, проверять гипотезы и принимать решения на основе данных. Если вам близок этот подход — приходите на магистерскую программу Билайна. Это возможность работать над реальными кейсами, становиться частью сильной команды и менять индустрию.

P.S. Лучшая инновация рождается там, где технологии, клиентоцентричность и смелость пробовать новое соединяются в одно целое. Давайте создавать будущее вместе!».

Евгений Ивашкевич, ректор Центрального университета: «Благодаря запуску программы с партнером Центрального университета - Билайном студенты не просто осваивают инструменты продуктового менеджмента, а сразу в процессе обучения применяют их в работе над реальными задачами конкретной компании.

Центральный университет — практикоориентированный вуз, мы верим в эффективность такого подхода и рассматриваем его как стратегический инструмент. Практика в компании, включая возможность трудоустройства в штат, не только помогает студентам профессионально развиваться уже в процессе учебы в магистратуре, но и отвечает на запрос индустрии, формируя кадровую основу для устойчивого технологического развития страны. Наша цель — готовить специалистов, которые не просто соответствуют стандартам рынка, а способны менять их, задавая высокую планку на рынке труда».

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