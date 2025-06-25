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Для тысяч жителей Пензы мобильный интернет стал быстрее

За последний год потребление мобильного трафика в столице Пензенской области увеличилось на 14%. В ответ на растущий спрос «МегаФон» расширил возможности инфраструктуры связи в жилых и промышленных кварталах. После модернизации расположенные в городе телеком-объекты обеспечивают скорость передачи данных до 250 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты оператора провели работы сразу в нескольких районах Пензы. Среди них — окрестности улиц Минской, Побочинской, Стасова, Тернопольской, Рахманинова, Новоселов, Юбилейной и других. Помимо жилых домов, здесь расположены учебные, торговые и медицинские учреждения, производственные и хозяйственные корпуса, предприятия бытового обслуживания.

Чтобы растущее потребление интернет-трафика не сказывалось на скорости мобильного интернета, инженеры провели рефарминг оборудования. Они перевели частоты 3G в быстрый стандарт LTE. Для обеспечения действия устройств, которым всё ещё необходима сеть третьего поколения, задействовали только часть частот, сохранив необходимый ресурс для абонентов.

«Если год назад наши клиенты в Пензе в среднем использовали по 27 Гбайт интернет-данных в месяц, то сейчас речь уже о 32 Гбайт. Такое повышение нагрузки в уже заселённых районах служит сигналом для увеличения пропускной способности оборудования. После рефарминга ежемесячный мобильный трафик в зоне действия базовых станций вырос на 10%», — сказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

Как показывает big data оператора, в среднем горожанам в регионе на данный момент нужно по 30 Гбайт интернет-данных в месяц. Рекордсменами являются жители Никольска с показателем в 35 Гбайт.

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