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«Ростелеком» в Свердловской области зафиксировал рост спроса на подключение домашнего интернета

Вопреки традиционному летнему снижению активности абонентов, «Ростелеком» отметил рост интереса к подключению домашнего интернета у жителей Свердловской области. За июнь 2025 г. в Екатеринбурге спрос на подключение к услугам связи увеличился на 10%. Провайдер связывает положительную динамику с растущим запросом на стабильное подключение к сетям, которое обеспечивает оптоволоконная технология. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Елена Комона, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «Летний всплеск подключений к услугам домашнего интернета в Екатеринбурге и Свердловской области – закономерный результат развития цифровой инфраструктуры в регионе. Горожане ценят предсказуемость: оптика гарантирует скорость до 1 Гбит/с даже в час пик, когда мобильные сети могут испытывать перегрузки и сбои. Это особенно важно для семей с детьми на каникулах, удаленных работников и дачников, которые нуждаются в стабильном и быстром доступе в интернет».

Преимущества оптических технологий: высокая пропускная способность: скорость до 1 Гбит/с позволяет комфортно использовать видеосервисы, онлайн-игры и системы умного дома; устойчивость к перегрузкам: сеть выдерживает одновременное подключение множества устройств, что особенно важно для больших семей; надежность сигнала: оптика не подвержена помехам и обеспечивает стабильную связь в любую погоду; безопасность данных: физическая защищенность оптоволоконного канала снижает риски киберугроз.

В июне 2025 г. количество заявок на присоединение к сетям «Ростелекома» в ряде городов Урала увеличилось на треть по сравнению с весенними показателями. Наиболее заметный рост наблюдался в Тюмени (+35%), Нижневартовске (+33%) и Кургане (+ 32%). Помимо территорий-лидеров, положительную динамику в абонентской активности продемонстрировали Ханты-Мансийск (+14%), Пермь (+11%) и Магнитогорск (+ 4%).

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