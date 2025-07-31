CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет-доступ
|

МТС обеспечила гигабитным интернетом 80 тысяч семей из «Чурилово», «Паркового» и других микрорайонов Челябинска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, модернизировала фиксированную сеть на Южном Урале. В результате проведенных работ сразу в нескольких микрорайонах еще 80 тысяч челябинских семей получили возможность подключить домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС обновила телеком-инфраструктуру в жилых комплексах Челябинска: «Чурилово», «Западный луч», «Манхэттен», «Парковый», «Парковый-2» и «Академ Риверсайд». Модернизация оборудования открыла доступ южноуральцам к ШПД-интернету на скорости в десять раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с, и цифровому телевидению. Гигабитная фиксированная сеть позволяет нескольким устройствам работать одновременно в домашней сети. Например, играть в «тяжелые» онлайн-игры, смотреть на ТВ видео в высоком разрешении, общаться по видео или работать. Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства.

Благодаря этому еще больше челябинских семей смогут экономить до 40% ежемесячно на оплате цифровых сервисов, объединяя в один тариф высокоскоростной домашний интернет, телевидение, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр Kion экосистемы МТС.

«Чтобы обеспечить как можно больше южноуральцев стабильным и высокоскоростным домашним интернетом, мы планомерно расширяем гигабитную сеть в Челябинске, Магнитогорске и Миассе. При этом, мы стараемся не только заходить в новостройки на этапе сдачи домов, но и обновляем инфраструктуру в старом жилом фонде. Гигабитным домашний интернет стал необходимостью времени – интернет трафик, загружаемые челябинцами, стабильно растет, увеличивается не только объем просматриваемого контента, но и качество фото и видеоматериалов», – сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о маркировке звонков: что важно знать бизнесу

Роскомнадзор меняет правила. В реестр организаторов распространения информации теперь могут включить принудительно

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

Власти продадут 5G-частоты с молотка по цене от 21 миллиардов

Директор сотового оператора связи отправлен в тюрьму на 5 лет за кражу многомилионных госсубсидий

В Москве открылось производство чипов для БПЛА

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Дизайнерская техника для кухни: 9 самых интересных устройств

Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Показать еще

Наука

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад
Показать еще