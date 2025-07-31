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Wheelies обновила платформу для запуска дронов без подключения к внешней связи и спутникам

Российский разработчик Wheelies (входит в корпорацию ITG) представил обновление одноименной платформы по управлению дронами для работы в условиях полного отсутствия GPS, интернета и радиосигнала. Новая функциональность позволяет использовать беспилотники в сложных и изолированных зонах: удаленных промышленных объектах, закрытых территориях, в условиях природных катастроф.

В отличие от большинства подобного ПО, которое полагается на спутниковые сигналы, платформа Wheelies использует собственную систему навигации на основе компьютерного зрения. Благодаря набору оптимизированных алгоритмов и анализу изображения с бортовой камеры дрон определяет свое положение даже в закрытых помещениях, под землей, при глушении сигналов или в условиях изоляции от внешней связи.

«Мы разработали навигацию на базе компьютерного зрения, которая работает без GPS даже на легких дронах. Алгоритмы стабильно держат маршрут: в тестах отклонение не превышало 1% от дистанции, и мы уже приближаемся к 0,1%. Система устойчива к помехам, работает даже над однотонными поверхностями и не требует связи с землёй — всё вычисляется на борту», — сказал Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.

Программное обеспечение Wheelies можно установить на любой беспилотник с помощью компактного бортового компьютера. Размер устройства — 100×60×40 мм, вес — около 300 граммов. Легкий и малогабаритный модуль подходит как для квадрокоптеров, так и для дронов самолетного типа. Благодаря опции по размещению искусственного интеллекта непосредственно на борту беспилотник способен выполнять миссии даже при полной потере связи. Более того, алгоритмы Wheelies позволяют дрону продолжать работу при потере GPS‑сигнала или попытках его подмены (спуфинга), сохраняя точность и устойчивость полета.

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