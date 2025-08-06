Исследование «МТС Секретарь»: каждый пятый россиянин испытывает стресс от незапланированных звонков

МТС провела исследование о мобильных привычках россиян. Почти 20% жителей страны испытывают стресс, раздражение или тревогу при входящих незапланированных звонках. Также аналитики сервиса «МТС Секретарь» выяснили, что женщины чаще мужчин испытывают негативные эмоции при незапланированных звонках — на женщин приходится 70% от всех испытывающих стресс россиян. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В исследовании приняли участие 1500 человек в возрасте 18-55 лет, проживающие в городах с населением более 500 тыс. человек.

Главным триггером для россиян при входящих вызовах является неизвестность цели звонка. Для них неожиданный звонок — это вторжение в личное пространство, нарушение границ и эмоционального комфорта, который они особенно ценят.

Проблема не ограничивается внутренним дискомфортом. Каждый пятый опрошенный в целом и каждый четвертый из числа испытывающих дискомфорт от звонков сталкивались с конфликтами из-за пропущенного вызова. Более того, треть тех, кто столкнулся с последствиями игнорирования звонка, сообщают, что это привело к ссоре со звонившим. Около 10% всех респондентов признались, что часто испытывают чувство вины за пропущенный звонок, причем это чувство наиболее характерно для экстравертов.

Ключевым запросом аудитории, испытывающей дискомфорт, является возможность заранее понимать, о чем пойдет речь в звонке. Это позволило бы снизить тревожность и чувство вторжения. Также существует явный интерес к функциям, дающим больше контроля над коммуникацией, таким как невидимое чтение сообщений, которая позволяет прочитать сообщение так, чтобы отправитель этого не увидел.

«Исследование ярко демонстрирует, что в эпоху цифровой коммуникации эмоциональный комфорт и уважение личных границ становятся не менее важными, чем техническая доступность связи. Значительная часть россиян нуждаются в «буфере» между собой и неожиданным вторжением в виде звонка. Именно поэтому мы в прошлом году запустили сервис «МТС Секретарь», который дает возможность пользователям фильтровать и не упускать важные вызовы. Количество пользователей сервиса с подпиской ежемесячно растет на 15%, что подтверждает тренд, связанный с неприятием незапланированных звонков», — сказала директор сервиса «МТС Секретарь» Марина Саляева.