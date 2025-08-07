CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС запустила в Магнитогорске сеть домашнего интернета по технологии GPON

МТС запустила в Челябинской области технологию фиксированной связи на базе оптических сетей GPON (оптика до клиента). Первым южноуральским городом, жители которого уже могут подключиться к сети GPON, стал Магнитогорск. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новой технологией доступа к фиксированной сети МТС могут воспользоваться жители ЖК «Поселок Молодежный» Магнитогорска. С GPON каждый абонент получает выделенный оптоволоконный канал, через который подключаются домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с, цифровое ТВ, видеонаблюдение, охранная сигнализация и другие услуги. При этом строительство сети по такой технологии гораздо более эстетично для домов, так как не требует отдельных помещений для коммутационного оборудования. Кроме того, подключение GPON не зависит от общей сетевой нагрузки и имеет более высокую устойчивость перед внешними факторами.

Домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с позволяет смотреть фильмы в максимальном качестве (UHD), играть в онлайн-игры с высокой детализацией и скачивать в интернете тяжелые файлы максимально быстро. Благодаря этому еще больше новоселов смогут экономить до 40% ежемесячно на оплате цифровых сервисов, объединяя высокоскоростной домашний интернет, телевидение, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр KION экосистемы МТС.

«Интернет-трафик, потребляемый южноуральцами, стремительно растет. При этом больше половины просматриваемого контента приходится на видеостриминг и компьютерные игры. По нашим прогнозам, гигабитный домашний интернет станет необходимым минимумом уже в ближайшие несколько лет. Для того, чтобы удовлетворять запросы наших абонентов, мы также развиваем фиксированную сеть в Челябинске, Миассе и Магнитогорске, в том числе с помощью технологии GPON. Это обеспечивает пользователей наших домашних сервисов комфортным высокоскоростным фиксированным интернетом», – отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о маркировке звонков: что важно знать бизнесу

Сотрудников Huawei посадили за кражу технологических тайн, которые они продавали экс-работнику того же Huawei

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

Российские автоперевозчики требуют убрать с дорог незаконные глушилки из-за сбоев навигаторов

Xiaomi выложила в открытый доступ нейросеть для автомобилей и умного дома

В России массовая блокировка SMS от банков и сервисов. Из-за нового закона не приходят коды подтверждения и авторизации

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще