CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь
|

Более 145 тыс. нелегальных ВОЛС выявили энергетики «Россети Московский регион» с начала 2025 года

С начала 2025 года специалисты «Россети Московский регион» выявили 145663 нелегальных проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), размещенных на опорах линий электропередачи компании.

Захламленность опорных сооружений незаконными проводами не только мешает проведению плановых и восстановительных работ, но и создает угрозу стабильной работе электросетевого оборудования. Нелегально смонтированные ВОЛС могут привести к аварийным ситуациям с обесточиванием потребителей.

Размещая свои линии связи на опорах линий электропередачи без разрешения «Россети Московский регион», провайдеры нарушают Федеральный закон «О связи», а также п.19. Постановления Правительства РФ от 22 ноября 2022 г. №2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи», согласно которым специальные объекты инфраструктуры используются для размещения сетей электросвязи на основании договора пользователя инфраструктуры с ее владельцем.

Факты незаконного монтажа ВОЛС выявляются энергетиками в рамках регулярных обходов линий электропередачи. После чего производится документирование факта незаконного размещения сетей связи, а работники компании организуют претензионную работу, предлагая операторам связи заключить договор и оплатить незаконное пользование. В противном случае юристы компании вынуждены обратиться в суд. С начала 2025 г. в судебном порядке взысканы денежные средства по более чем 20 делам в пользу «Россети Московский регион».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о маркировке звонков: что важно знать бизнесу

Создан робот, способный класть кирпичную кладку вместо строителей

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

Veon близок к выводу «Киевстара» на Nasdaq. Инвесторы поддержали сделку

Российские компании под атакой. Хакеры используют уязвимости в WinRAR

В России пошло в серию «железо» для нейросетей с инновационной системой охлаждения

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще