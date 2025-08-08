МТС модернизировала фиксированную сеть Курска до гигабитного интернета

МТС сообщает об обновлении фиксированной сети в Курске. В результате модернизации телеком-оборудования высокоскоростной гигабитный домашний интернет стал доступен более 130 тыс. курских семей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жители всех административных округов — Центрального, Сеймского и Железнодорожного — теперь могут скачивать фильмы в максимальном качестве и с высокой детализацией, загружать тяжелые файлы, вести онлайн-трансляции. В то же время другие члены семьи могут смотреть IPTV, играть онлайн и совершать видеозвонки без задержек. Гигабитный интернет обеспечивает комфортное использование цифровых сервисов для максимального числа абонентов одновременно, работая в 10 раз быстрее обычного подключения. Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умный дом: веб-камеры, датчики протечек, освещения, отопления и кондиционирования, а также устройства управления замками и другими элементами.

Расширение зоны покрытия высокоскоростным интернетом в Курске началось в конце 2021 г. с Сеймского округа и завершилось в текущем году в жилых кварталах Железнодорожного округа. За менее чем четыре года модернизирована сеть, которая сегодня охватывает почти 390 тыс. жителей города.

«Обновленная фиксированная сеть МТС в Курске построена с учетом принципа безаварийности. Морально устаревшие узлы полностью исключены, и отклик на запрос абонента теперь происходит мгновенно. Сеть, организованная по кольцевой технологии, автоматически переключается на резервный канал при необходимости, что значительно повышает устойчивость и надежность работы. Жители Курска активно используют интернет для общения, работы, онлайн-обучения, покупок, игр и просмотра видео в высоком качестве. Подключение гигабитного интернета позволяет комфортно пользоваться всеми современными сервисами без задержек. Кроме того, при оформлении нескольких услуг в одном пакете для всей семьи экономия на цифровых сервисах составляет до 40% годовых расходов», – отметил директор МТС в Курской области Семен Розенберг.

Для подключения высокоскоростного интернета необходимо оборудование, способное обеспечить пропускную способность до 1 Гбит/с. Уточнить, подключен ли многоквартирный дом к проводной сети МТС, а также оставить заявку на подключение можно на официальном сайте компании.