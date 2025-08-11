CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Rutube протестировал размещение видеоконтента в разрешении 8K

На видеохостинге Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») в рамках тестирования новых изменений был успешно размещен первый видеоролик в высоком разрешении 8К (7680х4320) с поддержкой технологии High Dynamic Range (HDR) и частотой 50 кадров в секунду (FPS). Размер видеофайла превысил 100 ГБ и стал самым крупным загруженным файлом на видеосервис, при этом благодаря использованию современных решений, для пользователя видео будет «весить» всего лишь 453 МБ без значительной потери качества.

Первым таким роликом стал анимационный клип на песню «Люблю» от медвежонка Смиш студии «Сан Порто» — это один из первых видеороликов такого высокого уровня качества и технологичности в детском цифровом контенте. Разрешение в четыре раза превышает прежнее привычное 4К, а технология HDR и частота 50 кадров в секунду (FPS) позволяют получить гладкую и ровную картинку с высоким диапазоном яркости.

«Мы стремимся быть амбассадорами в мире видеостриминга наших пользователей, поэтому размещение такого инновационного ролика в рамках тестирования новых форматов – один из шагов на пути к этому. Действительно уникальный танцевальный видеоклип для детской аудитории стал одним из первых мире, и вы уже можете посмотреть его на Rutube. Планируем и дальше внедрять, и поддерживать все современные видеокодеки и технологии, чтобы обеспечить максимально комфортный и качественный просмотр видеоконтента для наших зрителей. В ближайшее время на Rutube будет реализована поддержка видеокодека AV1 и HDR для всех пользователей, что позволит смотреть контент в более высоком качестве, включая 8К и поддержку различных технологий для более яркой и четкой картинки. Также и авторам платформы это позволит загружать высококачественный контент для реализации всех своих творческих идей», — сказал технический директор Rutube Ростислав Чернаков.

На данный момент Rutube продолжает тестировать новые технологические форматы — видеоконтент высокого разрешения, превышающего (3840х2160), и с поддержкой ряда технологий, доступен только совместимым устройствам с аппаратной поддержкой видеокодека AV1. Авторы платформы могут загружать контент в размере до 30 ГБ без ограничений и выше 30 ГБ при обращении в техническую поддержку сервиса.

