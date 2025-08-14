CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Исследование Rambler&Co и «СберМобайл»: 34% россиян считают необходимым создание инклюзивных тарифов сотовой связи

Виртуальный мобильный оператор «СберМобайл» и медиахолдинг Rambler&Co провели опрос россиян, чтобы выяснить, насколько необходима инклюзивность цифровой среды в России и как сильно на сегодняшний день развиты цифровые решения для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом CNews сообщили представители «СберМобайл».

Большинство участников опроса (38%) считают, что в России уделяется недостаточно внимания созданию инклюзивных цифровых решений. Только 9% считают, что эти нужды учитываются, а остальные не слышали о таких инициативах. При этом 29% при выборе тарифа считают важным, чтобы он учитывал возможности всех категорий пользователей, например, был удобен для слабовидящих или слабослышащих.

По мнению опрошенных россиян, люди с ОВЗ сталкиваются с рядом сложностей при использовании смартфонов и продуктов мобильной связи. Наиболее критичен недостаток специализированных функций, таких как голосовой ввод, экранные дикторы, субтитры. Так ответили 35% респондентов. Кроме того, в числе проблем многие (33%) назвали сложную навигацию и управление, а 17% – неадаптированный интерфейс: мелкий шрифт, плохую контрастность, 9% указали на отсутствие субтитров при воспроизведении аудиоконтента.

Идея создания отдельного тарифа со специальными функциями для упрощения общения людей с ограниченными возможностями здоровья позитивно воспринимается абонентами. 34% считают ее очень важной и нужной инициативой. А 31% хотели бы, чтобы операторы не забывали про развитие и других своих тарифов и сервисов. Остальные затрудняются ответить или не видят в этом необходимости.

Согласно исследованию, потенциальный спрос на подобный тариф достаточно высокий. Использовать его для собственных нужд предпочли бы 18% опрошенных, еще четверть (25%) выбрали бы его для пожилого родственника, а 15% – для близкого человека с инвалидностью.

Как показал опрос Rambler&Co и «СберМобайла», в числе самых важных функций для людей с ограниченными возможностями здоровья россияне назвали безлимит на мессенджеры (14%), безлимитный доступ к приложениям для слабовидящих/слабослышащих (19%), а главное – возможность оформить сим-карту, не выходя из дома (50%).

