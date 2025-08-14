CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы
|

Т2 открыл оформление виртуальной международной карты «Плати по миру» в мобильном приложении

T2, российский оператор мобильной связи, наладил сотрудничество с банком Гонконга через техническое решение Bankiros.ru и открыл оформление виртуальной международной карты «Плати по миру» в мобильном приложении. Пополнить карту можно в рублях через СБП, первый год обслуживания бесплатный.

Т2 расширяет возможности финансовых операций клиентов и открывает доступ к оформлению виртуальной международной карты «Плати по миру» от банка Гонконга с помощью технического партнерства с сервисом Bankiros.ru. Выпуск карты занимает всего пару минут, далее клиенты смогут пополнить счет в рублях онлайн через Сервис быстрых платежей, после чего валюта конвертируется в доллары. Оформить «Плати по миру» уже можно в приложении оператора в разделе «Финсервисы».

Открытие карты обойдется в $30, первый год обслуживания бесплатный, затем – $30 в год. После оформления каждый клиент получит приветственные $10 на банковский счет. Комиссия за пополнение отсутствует, а за транзакции – 25 центов.

Преимущества карты – в поддержке 3D Secure, мгновенном пополнении и возможности добавления в Apple Pay. Так, оплачивать такси, отели и зарубежные сервисы за границей можно онлайн или с помощью смартфона.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Второй по величине британский продавец компьютеров после банкротства сменил хозяина и теперь торгует мебелью и садовым инвентарем

Китай потребовал у американцев миллионную компенсацию за кражу технологий производства микросхем

Промышленные роботы и венчурные инвестиций в ИТ. Утверждена стратегия инновационной системы Москвы

«Калашников» выпустил БПЛА «Гранат-4» с лазерным целеуказанием

CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Google вернулся к личным собеседованиям, потому что кандидаты на работу мошенничают с ИИ

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще