Т2 открыл оформление виртуальной международной карты «Плати по миру» в мобильном приложении

T2, российский оператор мобильной связи, наладил сотрудничество с банком Гонконга через техническое решение Bankiros.ru и открыл оформление виртуальной международной карты «Плати по миру» в мобильном приложении. Пополнить карту можно в рублях через СБП, первый год обслуживания бесплатный.

Т2 расширяет возможности финансовых операций клиентов и открывает доступ к оформлению виртуальной международной карты «Плати по миру» от банка Гонконга с помощью технического партнерства с сервисом Bankiros.ru. Выпуск карты занимает всего пару минут, далее клиенты смогут пополнить счет в рублях онлайн через Сервис быстрых платежей, после чего валюта конвертируется в доллары. Оформить «Плати по миру» уже можно в приложении оператора в разделе «Финсервисы».

Открытие карты обойдется в $30, первый год обслуживания бесплатный, затем – $30 в год. После оформления каждый клиент получит приветственные $10 на банковский счет. Комиссия за пополнение отсутствует, а за транзакции – 25 центов.

Преимущества карты – в поддержке 3D Secure, мгновенном пополнении и возможности добавления в Apple Pay. Так, оплачивать такси, отели и зарубежные сервисы за границей можно онлайн или с помощью смартфона.