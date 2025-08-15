CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Город в онлайне: Wi-Fi стал популярнее в 1,5 раза

В июне-июле количество подключений к городской Wi-Fi сети провайдера «Дом.ру» выросло более чем в 1,5 раза (с 24,8 до 39,6 млн регистраций) по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Общее количество пользователей увеличилось в 1,7 раза (с 2,1 до 3,5 млн человек), объем трафика вырос почти в 1,5 раза (с 5518 до 8137 терабайт, что сопоставимо с просмотром более 4 млн фильмов в HD). Об этом CNews сообщили представители «Дом.ру».

Самый значительный рост активности пользователей в сети Dom.ru Wi-Fi наблюдался в Туле (число подключений увеличилось в пять раз), Ижевске (в 4,5 раза), Нижнем Новгороде (в 3,5 раза), Омске и Брянске (в три раза).

Для удобства пользователей оператор добавил точки Dom.ru Wi-Fi в собственное мобильное приложение. Обновленный функционал позволяет увидеть список ближайших точек доступа даже без подключения к интернету.

После первой авторизации в сети устройство будет подключаться к Dom.ru Wi-Fi автоматически в течение трех месяцев. Бесшовный переход между точками доступа в разных локациях и городах позволяет пользоваться Wi-Fi максимально комфортно.

«Интернет «Дом.ру» не заканчивается на пороге квартиры. Быстрым и надежным доступом в сеть можно пользоваться не только дома, но и в любимых местах города – в кафе или парке. Городской Wi-Fi от «Дом.ру» – это безопасный и проверенный способ оставаться на связи как в своем городе, так и в поездках по России», – сказали в пресс-службе «Дом.ру».

