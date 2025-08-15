«МегаФон» улучшил качество связи на трассе М-8 в Вологодской области

Водители могут с комфортом пользоваться навигатором, а пассажиры — общаться в мессенджерах и смотреть видео в онлайн-режиме на скорости до 50 Мбит/с на сямженском участке автомагистрали. Инженеры «МегаФона» ввели в эксплуатацию новые телеком-объекты в районе деревень Бабино и Игнашевская и поселка Ширега. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

М-8 «Холмогоры» является одним из основных транспортных коридоров, связывающих Москву, центральные регионы России с северной частью страны. По этому пути ежемесячно из столицы на север ездят несколько десятков тысяч москвичей, ярославцев, вологодцев и архангелогородцев.

Технические специалисты компании установили оборудование на объектах связи вдоль транспортной магистрали, расширили частотный спектр LTE, что позволило увеличить скорости передачи данных и емкостные характеристики базовых станций. Новая инфраструктура позволит жителям из малых деревень Подлесная, Филинская, Роговицынская, Курьяновская, Бабино, Игнашевская и поселка Ширега общаться с родными, подавать заявки через портал «Госуслуги», а путешественникам — пользоваться онлайн‑картами и бесконтактно оплачивать топливо через приложения.

«Строительство новых объектов связи рядом с трассами позволило автолюбителям и пассажирам пользоваться всеми современными цифровыми сервисами. Спрос на высокие скорости интернета на дорогах региона подтверждает и увеличившийся объем интернет-трафика на этих дорогах. Только за семь месяцев пользователи скачали на 18% больше данных, чем в прошлом году», — отметила Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области.

Федеральная автомагистраль М-8 пролегает по территориям пяти областей страны. По вологодскому участку в среднем проезжает более 2000 машин в сутки, почти половину трафика составляют фуры, которые перевозят грузы из Центральной России на север и обратно. По данным аналитиков «МегаФона», обычно летом количество автомобилистов на трассе М-8 на 20% превышает весенние показатели и на 28% — зимние. Наибольшее количество поездок фиксируется в июне и июле.

«МегаФон» обладает практическим опытом в создании телекоммуникационной инфраструктуры вдоль автодорог. Так, в 2025 г. оператор завершил очередной этап модернизации своей сети на федеральных автотрассах страны и ввел в эксплуатацию более 200 базовых станций на магистралях М‑11 «Нева», М‑12 «Восток» и М‑4 «Дон». Это позволило обеспечить полное LTE‑покрытие для «Невы» и участка М‑12 от Москвы до Казани. Кроме того, связь 4G теперь охватывает свыше 90% трассы «Дон».