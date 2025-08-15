МТС разогнала мобильный интернет в 7 населенных пунктах Нижегородской области

МТС расширила телеком-инфраструктуру сразу в нескольких муниципальных районах Нижегородской области. Скорость мобильного интернета выросла в среднем на 35% в ряде сел региона, где проходило обновление сети.

В селе Большое Болдино, деревнях Федурино Городецкого района, Новоликеево Кстовского района, Лапино города Бор специалисты МТС запустили дополнительные LTE-базовые станции. В селах Грудцино Павловского района, Натальино города Навашино, поселке Красный Яр Воскресенского района, имеющиеся базовые станции оснастили дополнительным современным оборудованием и реализовали проект по перераспределению частот. В этих селах уже был мобильный интернет, но после обновления инфраструктуры скорость значительно возросла: в отдельных населенных пунктах скорость мобильного интернета выросла более чем в два раза, в то время как в других — улучшение составило порядка 20%.

Новые высокие скорости интернета стали доступны во всех ключевых общественных заведениях сельских поселений, домах культуры, библиотеках, музеях, образовательных учреждениях и медицинских организациях, таких как фельдшерско-акушерские пункты. Врачи и медсестры получили возможность оперативно консультироваться с коллегами из центральных клиник и больниц, повышая качество оказания медицинской помощи сельским жителям.

«Наличие быстрой связи создает дополнительные комфортные условия для местного населения, позволяя удобно решать бытовые вопросы, изучать новое и работать удаленно. Благодаря модернизации сети более 11 тыс. жителей сельских территорий Нижегородской области стало проще и удобнее: получать образование и осваивать профессии онлайн, оформлять необходимые государственные услуги и подавать заявления через портал «Госуслуг», оплачивать коммунальные платежи, пользоваться современными развлекательными платформами, например, такими как онлайн-кинотеатр Kion или литературной платформой «Строки». Мы продолжаем обеспечивать связью населенных пункты по всему региону», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.