CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Телеком
|

Рентабельность «ЭР-Телеком Холдинга» по OIBDA достигла 47%

Компания «ЭР-Телеком Холдинг» объявила консолидированные финансовые результаты (неаудированные) по МСФО за первое полугодие 2025 г.

В условиях ухудшающейся макроэкономической ситуации, существенно возросшей ключевой ставки ЦБ РФ и налоговой нагрузки, компания демонстрирует стабильный рост финансовых показателей, сохраняя клиентоцентричность как основу стратегии.

Благодаря реализованным мерам по росту операционной эффективности бизнеса, рентабельность OIBDA увеличилась на 3 п.п. и достигла 47%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свободный денежный поток (FCF) увеличился на 4 256 млн руб (+161%), показатель долговой нагрузки (чистый долг/OIBDA LTM) снизился на 0,3 п.п. и достиг уровня 3,1х.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне научили нейросеть предсказывать биржевые кризисы с точностью 80%

Госдума решила оградить избирательные компании от влияния искусственного интеллекта

Российскому телекому не хватает инженеров и монтажников. Число вакансий растет, требования к кандидатам снижаются

США думают об отключении Starlink, чтобы Украина стала сговорчивее

Второй по величине британский продавец компьютеров после банкротства сменил хозяина и теперь торгует мебелью и садовым инвентарем

Китай потребовал у американцев многомиллионную компенсацию за кражу технологий производства микросхем

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще