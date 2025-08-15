CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Вице-президент «ЭР-Телеком Холдинг» лично подключает интернет клиентам

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру», «Дом.ру Бизнес», «Акадо») усилил работу команд для обеспечения стабильного подключения клиентов к надежному фиксированному интернету. Об этом CNews сообщили представители «ЭР-Телеком Холдинга».

С июня 2025 г. рост обращений B2B и B2C-клиентов на подключение вырос более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. – впервые за многие годы образовались очереди.

Компания продемонстрировала свою надежность, оперативно усилив мощности и направив дополнительные команды в регионы.

Ключевые руководители холдинга также лично выезжают на подключение, чтобы абоненты могли всегда оставаться на связи.

Кроме того, в рамках принятых мер «ЭР-Телеком Холдинг»: увеличил количество выездных бригад для ускоренного подключения новых пользователей, расширил возможности контакт-центров для оперативного реагирования на запросы клиентов, ввел приоритизацию заявок на подключение абонентов.

Города, где наблюдается наиболее высокий спрос на подключение фиксированного доступа в интернет – Ижевск, Пенза, Казань, Нижний Новгород, Омск, Барнаул, Брянск и Тула.

Кирилл Пищальников, вице-президент по технической инфраструктуре АО «ЭР-Телеком Холдинг»: «Сейчас мы находимся в ситуации, когда оптоволокно имеет стратегически важное значение в масштабах страны. Стабильный доступ в интернет необходим для работы, общения и доступа к информации. Наши команды работают в усиленном режиме, чтобы помочь как можно большему числу клиентов оперативно подключиться к надежному проводному интернету».

