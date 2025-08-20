Банки и телеком-операторы проявляют интерес к мобильному сбору биометрии на устройствах KVADRA

Российская технологическая компания YADRO (входит в «ИКС Холдинг») представила финансовым организациям и телеком-операторам решение для мобильного сбора биометрических данных на базе планшета KVADRA_T.

Ранее эта функциональность была впервые реализована на мобильном устройстве — в рамках партнерства с Центром биометрических технологий (ЦБТ), оператором государственной Единой биометрической системы. Таким образом, помимо своего основного применения в корпоративной среде, планшет KVADRA_T получил новые возможности и теперь активно используется для выездного сбора биометрии.

Отраслевая встреча, организованная командой KVADRA, собрала представителей ведущих финансовых учреждений и телеком-операторов, включая Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, МТС Банк, ПСБ, РСХБ, СберБанк, t2, Т-Банк и другие. Внимание участников привлек успешный опыт внедрения планшетов KVADRA_T для выездного обслуживания иностранных граждан.

Традиционные системы сбора биометрии, требующие специально оборудованных помещений со стационарными ПК, внешними камерами и микрофонами, создают существенные организационные сложности и исключают возможность выездного обслуживания. На этом фоне стремительный рост объемов биометрических данных — 81 миллион образцов в банковском секторе к началу 2025 года, что на 57% превышает показатели предыдущего года — делает мобильные решения особенно востребованными.

Планшет KVADRA_T эффективно решает эти проблемы благодаря встроенным камере и микрофону, позволяя проводить биометрическую идентификацию в любом удобном месте — будь то офис, дом клиента или торговая точка. Устройство отличается интуитивно понятным интерфейсом, включая функцию «селфи-аутентификации», и полностью соответствует требованиям регуляторов. Безопасность обработки биометрических персональных данных обеспечивается использованием сертифицированной ФСТЭК операционной системы «Аврора».

Перспективы применения технологии KVADRA выходят далеко за рамки банковского сектора и телекоммуникаций. Решение уже сегодня находит применение в МФЦ и государственных услугах, ритейле для подтверждения возраста при продаже товаров 18+, образовательной сфере для идентификации при сдаче экзаменов, гостиничном бизнесе для заселения без паспорта, медицинских услугах для удаленных осмотров, а также в сфере недвижимости при регистрации сделок.

«Мобильные биометрические решения на базе планшетов KVADRA_T не просто заменяют стационарные терминалы, но открывают принципиально новые возможности для выездного обслуживания и создания гибких точек предоставления услуг. А партнерство с ЦБТ позволит масштабировать эти преимущества на всю экосистему биометрической идентификации в России», — отметил Дмитрий Черкасов, генеральный директор KVADRA.

О KVADRA

KVADRA — российский технологический бренд персональных устройств компании YADRO. Все продукты KVADRA выпускаются на крупнейшем в России заводе полного цикла по производству радиоэлектронной продукции Ядро Фаб Дубна. KVADRA переизобретает образ российской электроники через технологические инновации и безупречный пользовательский опыт.

О YADRO

YADRO — российская технологическая компания (входит в «ИКС Холдинг»), объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных устройств, микропроцессорных ядер и fabless-разработку микропроцессоров. R&D-центры расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Минске.