МТС ускорила мобильный интернет к фестивалю «Рок над Амуром»

МТС в преддверии всероссийского фестиваля «Рок над Амуром» усилила сеть и вдвое увеличила скорость мобильного интернета на площадке возле Арены Ерофей, где пройдет мероприятие. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Фестиваль «Рок над Амуром» - одно из главных музыкальных событий Дальнего Востока, на которое съезжаются ценители качественной музыки из разных регионов. На фестивале ожидается более 10 тыс. зрителей. Технические работы, проведенные специалистами МТС, разгрузят сеть в районе Арены Ерофей на время проведения концертов, когда из-за наплыва абонентов нагрузка кратно увеличивается. Участники смогут комфортно пользоваться голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом, отправлять фотографии и видео близким, а также вести трансляции музыкальных выступлений в социальных сетях.

«Фестиваль «Рок над Амуром» в этом году пройдет в Хабаровске уже в пятый раз, и мы по традиции обеспечиваем его стабильной связью. Площадка, где проходит фестиваль находится в большом жилом районе, где давно выстроена прочная сеть, но перед таким крупным событием мы всегда дополнительно ее усиливаем. Организаторы обещают грандиозный концертный марафон, поэтому мы побеспокоились не только о цифровом комфорте участников. На площадке фестиваля мы развернем наш большой шатер, где сделаем зону отдыха для зрителей с активными играми, интерактивными конкурсами и зоной VR», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

