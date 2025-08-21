CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

МТС защитила пермяков от 20 млн звонков спамеров и мошенников

МТС проанализировала количество и характер спам-звонков в Пермском крае с января по июнь текущего года. Всего сервис «Защитник» заблокировал почти 20 млн подозрительных вызовов, суммарно сэкономив жителям региона более девяти лет. Наиболее активным месяцем по количеству нежелательных звонков пермякам стал март 2025.

Всего в первом полугодии 2025 антиспам-решения МТС сэкономили жителям Пермского края почти 4,8 млн минут. Средняя длительность одного перехваченного звонка в Прикамье составила 15 секунд. Самая массированная атака в регионе пришлась на пермяка, которому пытались дозвониться более 18 тысяч раз. Все такие вызовы были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы сервисом «Защитник» от МТС.

На основе Big Data сервис «Защитник» определяет, кто звонит абоненту, демонстрирует источник вызова на экране смартфона и маркирует вызовы цветом в зависимости от их надежности. В первом полугодии 2025 г. в Пермском крае чаще всего спам-звонки осуществлялись от банков и финансовых организаций с целью рекламы и опросов, а также от коллекторов.

«Последние годы мы фиксируем рост числа рекламных и мошеннических звонков, которые нашим абонентам помогает отражать сервис МТС «Защитник». Для удобства и безопасности пермяков, мы продолжаем развивать наши антиспам-решения. Например, согласно нашей статистике, новая опция «Безопасный звонок» уже получила популярность у жителей Пермского края и помогла многим завершить общение с неблагонадежными собеседниками. Умный помощник, который работает на базе искусственного интеллекта, при подозрении на разговор нашего пользователя с мошенником, предупредит об этом с помощью звукового сигнала», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китай отключили от глобального интернета. Власти тестировали новое оборудование «Великого китайского файервола»

Центробанк объявил девять признаков, из-за которых ограничат снятие денег в банкоматах

Microsoft перекрыла китайским компаниям доступ к оповещениям о «дырах» в софте

Россияне спасены. В стране стали массово появляться маленькие интернет-провайдеры. Ждать подключения неделями больше не надо

Взломана база данных Генштаба Украины. Опубликованы реальные цифры украинских потерь

В России запускают производство безэкипажных катеров грузоподъемностю до 1,5 тонн

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: