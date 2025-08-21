CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

За полгода спамеры пытались дозвониться жителю Тувы почти 8 тыс. раз

МТС с помощью антиспам-решения «Защитник» проанализировала количество и характер звонков от спамеров и мошенников жителям Тувы за шесть месяцев 2025 г. Количество заблокированных входящих с нежелательных номеров в республике за это время выросло на 77%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Спамеры и телефонные мошенники были наиболее активны в отношении жителей республики в марте 2025 г. В первый весенний месяц они чаще всего пытались связаться с жителями региона, предлагая финансовые услуги, проводя опросы и напоминая о долгах. Одному из абонентов региона с нежелательных номеров за полгода пытались дозвониться почти 8 тыс. раз. Это стало рекордом по количеству спам-звонков одному и тому же человеку.

«Защитник» анализирует входящие звонки с использованием технологий Big Data и базы данных нежелательных контактов, которая постоянно обновляется. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, такие как «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Возможный мошенник». Абонент может выбрать, от кого он не хочет получать звонки – в таком случае на них отвечает голосовой помощник. В среднем один такой перехваченный звонок жителю Тувы в первом полугодии длился 13 секунд. А длительность всех несостоявшихся разговоров в этот период составила 1,1 млн минут, или два года и три месяца.

Если подозрительного номера еще нет в базе данных, с согласия абонента к звонку подключается искусственный интеллект, обученный на многочисленных примерах реальных диалогов с мошенниками. Распознав в собеседнике возможного злоумышленника, «машина» подает абоненту голосовой сигнал, который на другом конце провода не услышат.

«Телефонные мошеннике придумывают новые схемы обмана и используют социальную инженерию. Цифровые технологии помогают этому противостоять. Так, искусственный интеллект не подвластен эмоциям: «машина» распознает в собеседнике мошенника уже в первые секунды разговора. Человек, получивший предупреждение, как правило, сразу же кладет трубку. Это дает ему время задуматься и проверить информацию – связаться с близкими, коллегами или позвонить в ведомство, сотрудником которого представился мошенник и не стать его жертвой», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.

