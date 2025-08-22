«МегаФон» улучшил связь для новоселов Ижевска

«МегаФон» запустил новую телеком-инфраструктуру для новоселов Ижевска. Теперь тысячи жителей ЖК «Ежевика» и соседних домов смогут оценить расширенное покрытие сети и улучшенное качество связи. Изменения будут заметны на прилегающих территориях, включая парковки и спортивные площадки. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Городская среда Ижевска меняется: растут новые жилые кварталы, увеличивается плотность застройки, а вместе с этим многократно возрастает и потребность в качественной и устойчивой связи. Оператор ведет постоянный мониторинг нагрузки на сеть и планомерно усиливает инфраструктуру в таких районах, чтобы обеспечить комфорт жителям с первого дня заселения.

Новая базовая станция в районе жилого комплекса «Ежевика» обеспечит стабильный сигнал связи, что особенно важно в период переезда и обустройства на новом месте. Новоселы смогут комфортно общаться, вызывать такси, заказывать необходимые услуги, а также принимать и совершать звонки даже в часы пиковой нагрузки.

Параллельно с развитием сети «МегаФон» расширяет и дистрибуцию, чтобы клиентам было удобнее получать услуги. В непосредственной близости от жилого комплекса – в ТЦ «Гранат» – открыт новый современный салон связи оператора. Еще один – начал работу в микрорайоне Городок Строителей рядом с ТЦ «Меркурий». Такие шаги повысят доступность услуг для жителей всего города.

«Во время переезда именно мобильная связь и интернет помогают связаться близкими, обустроить быт и почувствовать, что новый дом — это уже родное место. Поэтому мы целенаправленно развиваем сеть в новых жилых районах, чтобы обеспечить нашим абонентам связь с первого дня заселения, – сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев. – Запуск нового телеком-объекта в районе ЖК «Ежевика» и открытие двух салонов связи – это часть комплексной работы по повышению качества обслуживания и доступности наших услуг для жителей Ижевска».