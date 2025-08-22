CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС усилила LTE-покрытие в Западном, Центральном и других районах Кургана

МТС обновила мобильную сеть в Кургане. Рост скорости мобильного интернета более чем на 30% произошел в городе благодаря строительству новых базовых станций. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС увеличила скорость мобильного интернета LTE более чем на треть в жилых массивах Западного и Центрального районов, в том числе в новостройках, расположенных по Солнечному бульвару. Улучшения работы мобильного интернета МТС также коснулись крупных транспортных узлов Кургана. Так, скорость LTE выросла в районе междугороднего и пригородного ж/д вокзалов, а также на северном выезде из города – шоссе Тюнина, вдоль которого расположены многочисленные дачные поселки и СНТ.

Повышение качества связи курганцы также отметили внутри помещений, в том числе расположенных на цокольных этажах, где часто встречаются кафе и магазины. Скорость мобильного интернета выросла на территории предприятий, расположенных в Кургане. Благодаря улучшениям курганцы и гости города смогут с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами даже во время вечерних «пиковых» нагрузок на сеть.

«Доступность связи и стабильного интернета МТС – один из наших приоритетов. Поэтому мы постоянно развиваем сеть по всей Курганской области, расширяя покрытие там в загородных локациях и точечно добавляя емкости в больших населенных пунктах, где сосредоточены пользователи наших сервисов. Сегодня курганцы активно используют мобильный интернет, у многих из них по два и более гаджета, поэтому для комфортной работы с большим объемом цифрового контента абонентам необходим быстрый и стабильный LTE-интернет. Для этого мы постоянно совершенствуем сеть – находим технические решения и успешно внедряем их», — сказала директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

«Курганцы активно пользуются цифровыми сервисами в повседневной жизни – уровень цифровизации постоянно растет как для жителей крупных городов, так и небольших поселков. Поэтому мы приветствуем расширение покрытия телекоммуникационной инфраструктуры в Курганской области. Для нас важно, чтобы быстрый мобильный интернет и другие услуги связи были доступны жителям и гостям региона, независимо от того, где они находятся – в столице нашей области или в пути. Мы рады, что компания МТС учитывает интересы и потребности жителей и развивает на территории нашего региона сотовую связь, а также расширяет фиксированную сеть, обеспечивающую курганцев домашним интернетом и телевидением», — отметила директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области Гульжан Фахрутдинова.

