Южная Корея и Малайзия — куда едут учиться орловские студенты

Абитуриенты из Орловской области все чаще рассматривают для учебы университеты Азии. Согласно анализу обезличенного трафика «МегаФона», в 2025 г. посещаемость сайтов азиатских вузов увеличилась в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом. Самые высокие темпы роста показали учебные заведения Южной Кореи, Малайзии и Японии. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наиболее популярными в этом году оказались вузы Южной Кореи. Если в 2024 г. на них приходилось лишь 4% интересующихся образованием в Азии, то сейчас — сразу 28%. Среди самых популярных образовательных учреждений — Корейский передовой институт науки и технологий (KAIST) и Университет Корё.

При этом Китай, хоть и остается в фокусе c 26% от всего трафика, потерял прежнюю монополию: за год его доля снизилась с 76% почти втрое. Жителей Орловской области в основном привлекают технические вузы Поднебесной – в топ‑позициях остаются Пекинский университет, Шанхайский транспортный университет и Университет науки и технологий Китая.

На фоне снижения интереса к КНР кратно выросла популярность вузов Японии (19%) и Малайзии (15%). Неожиданным лидером в регионе стал малазийский Университет Путра, специализирующийся на сельскохозяйственных науках. На его долю пришлось 12% тематического трафика из региона, что вывело учебное заведение на первое место по популярности среди всех азиатских вузов. Также в топ самых популярных вошли cайты сингапурского Технологического университета Наньян (доля — 10%) и Киотского университета в Японии (9%).

Большая часть посещений приходится на мужчин — они составляют 89% всех пользователей, заходивших на сайты азиатских вузов. По возрасту наиболее активной оказалась аудитория 35‑44 лет (48%) — родители потенциальных студентов, за ней следуют пользователи 25‑34 лет (27%). При этом в меньшей степени интерес проявляют сами потенциальные абитуриенты из Орловской области 18‑24 лет — их доля составила лишь 7% от общего трафика.