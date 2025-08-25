«Линсис» расширила функциональность переговорных устройств вызова УПГ-78 тастатурой-номеронабирателем

В линейке продуктов «Линсис» для систем громкоговорящей связи и оповещения появились модифицированные настенные переговорные устройства УПГ-78 с тастатурой, которая реализует функционал клавиатуры кнопочного телефона. Такие переговорные устройства вызова необходимы для объектов, где требуется возможность выхода в телефонную сеть. Все модели УПГ-78, включая устройства вызова с тастатурой, выпускаются в защищенном по классу IP66 корпусе, подходят для круглогодичной работы при внешних температурах от -55 до +55 °С на промышленных объектах, имеют в базовой комплектации встроенный динамик и поддерживают подключение различного опционального оборудования.

Поддержка прямого выхода в телефонную сеть обеспечивает связь переговорного устройства вызова УПГ-78 с внешними абонентами и делает его более универсальным, особенно для удаленных промышленных объектов. При этом переговорные устройства вызова с тастатурой-номеронабирателем реализуют функционал телефонного аппарата с кнопочной клавиатурой, позволяя абоненту выйти в телефонную сеть и набрать любой существующий телефонный номер. Для организации двусторонней связи эти устройства вызова оборудованы встроенным динамиком, а в качестве дополнительных опций поддерживают подключение такого оборудования как телефонная трубка, выносной микрофон (тангента) и др.

Эксплуатация УПГ-78 с тастатурой возможна в сложных условиях, так как эти переговорные устройства имеют повышенную степень защиты корпуса – IP66 (в соответствии с ГОСТ 14254-96), и сохраняют работоспособность в диапазоне температур от -55 до +55 °С. Переговорные устройства вызова «Линсис» выпускаются в технологичном корпусе из усиленного прочного пластика, особо устойчивого к агрессивной окружающей среде. Они имеют необходимые сертификаты для создания современной системы громкой связи на предприятиях добычи, обработки и производства различных отраслей промышленности в России, в частности, на территориях крупных промышленных комбинатов.

Российское происхождение оборудования «Линсис» подтверждается сертификатом СТ-1 и позволяет устанавливать переговорные устройства вызова УПГ-78 с тастатурой на стратегически важных объектах, объектах критической и транспортной инфраструктуры. Министерство промышленности и торговли РФ в соответствии с ПП РФ №719 от 17 июля 2015 г. включило оборудование «Линсис» в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. Компания «Линсис» получила патент на свои разработки в области промышленной связи.

Модернизированные переговорные устройства вызова «Линсис» УПГ-78 с тастатурой и другими опциями доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».