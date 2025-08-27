CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Абоненты Yota смогут подарить копию своего тарифа друзьям

У клиентов Yota появилась возможность делиться своим тарифным планом с друзьями и близкими. Новый сервис позволяет передать тариф другому человеку с сохранением всех условий, в том числе абонентской платы. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Предложение оператора бесплатно и работает даже с архивными тарифами, которые больше недоступны для обычного подключения. Чтобы воспользоваться сервисом, владельцу тарифа нужно сгенерировать промокод в мобильном приложении или в личном кабинете, а затем передать его другу через любой мессенджер. Получатель промокода оформляет новую SIM-карту в салоне Yota или переходит к оператору с сохранением номера по процедуре MNP (Mobile Number Portability — перенос мобильного номера).

Поделиться тарифом можно не только с друзьями, но и с самим собой — например, если нужен второй номер для работы или нескольких устройств. Один человек может создать копию тарифа до пяти раз. Промокод «живет» 50 дней — если за это время им не воспользовались, то попытка возвращается владельцу.

«Действующие тарифы Yota уже давно стали настоящим предметом гордости для наших абонентов. Их ценят не только за низкую цену, но и за оптимальную конфигурацию — по сути, это своего рода цифровой актив, стоимость которого возрастает со временем. Теперь у наших клиентов появляется уникальная возможность поделиться своим любимым, тщательно подобранным тарифом с друзьями и близкими, чтобы и они смогли оценить все его преимущества», — отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Сервис доступен для любых голосовых тарифов, поэтому передать свой пакет можно в любой регион — к примеру, житель Тюмени может поделится своим тарифом с другом из Сочи.

