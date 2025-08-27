«Билайн» создает блок по развитию партнерств и инноваций. Его возглавит Иван Пятков

«Билайн» объявляет о создании нового блока по развитию партнерств и инновациям в рамках новой стратегии активного развития и укрепления рыночных позиций. Его возглавит Иван Пятков, он назначен заместителем генерального директора компании. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Новый блок станет точкой входа для ИТ-, финтех- и стартап-компаний. Основные направления работы: выстраивание сильных партнерств с ИТ-компаниями, банками и финансовым сектором в целом, а также другими лидерами рынка; внедрение технологий искусственного интеллекта во внутренние процессы и создание на их основе новых направлений бизнеса; запуск новых цифровых сервисов с широкими возможностями; интеграция в продукты Билайна современных финансовых решений, включая новые форматы и сервисы; сотрудничество с внешними продуктовыми компаниями — от крупных игроков до перспективных стартапов — для быстрого вывода востребованных решений на рынок.

В арсенале Ивана Пяткова не только богатый опыт управления крупным бизнес направлением, но и запуск «с нуля» новых бизнес-проектов и каналов продаж по партнерской модели. Он имеет значительный опыт работы в корпоративной среде и в процессах крупных компаний, что обеспечивает эффективную реализацию стратегических инициатив и достижение поставленных целей.

Сергей Анохин, генеральный директор «Билайна»: «Иван Пятков — известный на рынке опытный и авторитетный тяжеловес в сфере банковских и цифровых продуктов. Я рад, что такой сильный профессионал выбрал именно «Билайн» для дальнейшей самореализации и развития новых направлений и сервисов компании. Для нас – это уверенный шаг в реализации новой стратегии Билайна, направленной на создание сервисов и решений, которые становятся неотъемлемой частью повседневной жизни клиентов. Его опыт в финансовом секторе, технологическая экспертиза и умение выстраивать долгосрочные партнёрства помогут нам быстрее и качественнее запускать идеи, которые действительно востребованы на рынке, усиливать позиции компании и открывать новые направления для роста».

Иван Пятков, заместитель генерального директора «Билайна»: «Для меня это новый вызов — я перехожу в телеком после многих лет в банковской сфере и финтехе. В эпоху, когда границы между индустриями неумолимо стираются — важны не отрасли, а решения для клиента. Новая стратегия «Билайна» подразумевает игру именно на этом поле, а двигаться быстро можно благодаря эффективным партнерствам и ускоренной адаптации к новым технологиям».