CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Кадры Телеком
|

«Билайн» создает блок по развитию партнерств и инноваций. Его возглавит Иван Пятков

«Билайн» объявляет о создании нового блока по развитию партнерств и инновациям в рамках новой стратегии активного развития и укрепления рыночных позиций. Его возглавит Иван Пятков, он назначен заместителем генерального директора компании. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Новый блок станет точкой входа для ИТ-, финтех- и стартап-компаний. Основные направления работы: выстраивание сильных партнерств с ИТ-компаниями, банками и финансовым сектором в целом, а также другими лидерами рынка; внедрение технологий искусственного интеллекта во внутренние процессы и создание на их основе новых направлений бизнеса; запуск новых цифровых сервисов с широкими возможностями; интеграция в продукты Билайна современных финансовых решений, включая новые форматы и сервисы; сотрудничество с внешними продуктовыми компаниями — от крупных игроков до перспективных стартапов — для быстрого вывода востребованных решений на рынок.

В арсенале Ивана Пяткова не только богатый опыт управления крупным бизнес направлением, но и запуск «с нуля» новых бизнес-проектов и каналов продаж по партнерской модели. Он имеет значительный опыт работы в корпоративной среде и в процессах крупных компаний, что обеспечивает эффективную реализацию стратегических инициатив и достижение поставленных целей.

Сергей Анохин, генеральный директор «Билайна»: «Иван Пятков — известный на рынке опытный и авторитетный тяжеловес в сфере банковских и цифровых продуктов. Я рад, что такой сильный профессионал выбрал именно «Билайн» для дальнейшей самореализации и развития новых направлений и сервисов компании. Для нас – это уверенный шаг в реализации новой стратегии Билайна, направленной на создание сервисов и решений, которые становятся неотъемлемой частью повседневной жизни клиентов. Его опыт в финансовом секторе, технологическая экспертиза и умение выстраивать долгосрочные партнёрства помогут нам быстрее и качественнее запускать идеи, которые действительно востребованы на рынке, усиливать позиции компании и открывать новые направления для роста».

Иван Пятков, заместитель генерального директора «Билайна»: «Для меня это новый вызов — я перехожу в телеком после многих лет в банковской сфере и финтехе. В эпоху, когда границы между индустриями неумолимо стираются — важны не отрасли, а решения для клиента. Новая стратегия «Билайна» подразумевает игру именно на этом поле, а двигаться быстро можно благодаря эффективным партнерствам и ускоренной адаптации к новым технологиям».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из-за указа Трампа прекращена отправка посылок из России в США

«Калашников» начал производство боевых БПЛА «Архангел»

В России создан БПЛА, умеющий прокладывать по воздуху оптоволоконные линии связи

«Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых

В России появится «черный список» сотовых телефонов

IBM и AMD создают новую архитектуру на стыке квантовых вычислений и суперкомпьютеров

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: