Компания «ВкусВилл» внедрила цифровую платформу Staq для повышения уровня обслуживания более 500 микромаркетов

Российский бренд полезных продуктов для здорового питания и сервис бесплатной доставки «ВкусВилл» внедрил цифровую систему Staq с целью оптимизации обслуживания своих микромаркетов. Использование решения Staq позволило ритейлеру сделать ежедневные визиты мерчандайзеров более прозрачными, удобными и эффективными и значительно повысить уровень обслуживания торговых точек.

Микромаркеты «ВкусВилл» – это мини-магазины, предлагающие готовую еду и вкусные перекусы. Формат торговых точек предполагает отсутствие продавцов в течение дня, а оплата покупок осуществляется через кассу самообслуживания. В настоящее время в Москве работает более 800 микромаркетов «ВкусВилл» в офисах и коворкингах.

Мини-магазины «ВкусВилл» пользуются большой популярностью и поддерживают современные тренды в области здорового питания. Для компании очень важно, чтобы качество обслуживания магазинов было на самом высоком уровне. Изначально «ВкусВилл» испытывал некоторые сложности, связанные с контролем исполнения работ по обслуживанию микромаркетов. Все данные по расходу и качеству товаров отправлялись в популярный мессенджер, что значительно усложняло анализ ситуации и приводило к неразберихе. Это негативно отражалось на качестве обслуживания торговых точек.

Внедрение цифровой платформы Staq помогло «ВкусВиллу» организовать полноценный контроль за действиями мерчандайзеров розничной сети. При обслуживании микромаркета в системе отмечается время прихода и ухода сотрудника, что подтверждает его физическое присутствие. Во время работы мерчандайзер использует детализированные чек-листы, благодаря которым он точно знает, что нужно сделать на торговой точке. Чек-листы помогают сотруднику выполнить обслуживание максимально качественно и ничего не забыть. Кроме того, за счет использования чек-листов процесс обучения сотрудников стал намного быстрее. При необходимости чек-листы можно обновлять, новые стандарты моментально внедряются во всей сети без лишних задержек.

Помимо этого, платформа Staq позволяет в реальном времени отслеживать, когда и где именно была выполнена задача мерчандайзером и фиксировать все этапы работы. Ответственные за обслуживание микромаркетов получают все необходимые данные и фотографии в системе. Кураторы могут использовать удобную систему фильтров, чтобы видеть, какие расходные материалы нужно заказать на определенные точки. Применение платформы Staq не только повышает качество обслуживания микромаркетов, но также помогает оперативно решать возможные проблемы.

В качестве дополнительного преимущества использования системы Staq можно отметить сокращение расхода времени на расчет заработной платы сотрудников «ВкусВилла» с трех дней до 3 минут.

Цифровая платформа Staq – это российская разработка, включающая восемь модулей в единой экосистеме. В частности, она содержит модуль управления полевым персоналом (Field Service Management), который делает работу полевых команд более прозрачной и эффективной.

«Так как в микромаркетах нет постоянного сотрудника, важно, чтобы визиты мерчензайдеров проходили четко и своевременно. Система Staq нам в этом сильно помогает – если что-то идет не так, мы сразу узнаем об этом и подключаем сервисные службы», – отметил Евгений Хрупов, территориальный управляющий «ВкусВилл».

«Наша цифровая платформа помогает улучшить контроль за операционными процессами в микромаркетах, обеспечивая высокое качество обслуживания и удобство работы сотрудников. Систему Staq может использовать любая розничная сеть, которой необходимо осуществить оптимизацию обслуживания своих торговых точек. Мы гордимся тем, что нам удалось создать решение, которое может принести пользу всей индустрии ритейла в России», – сказал Евгений Гусев, генеральный директор компании «Систем Икс», являющейся разработчиком платформы Staq.

