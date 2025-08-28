CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет E-commerce
|

«Билайн» упростил подключение видеонаблюдения для партнеров Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет»

Команда по искусственному интеллекту и большим данным «Билайна» улучшила условия для подключения решения по облачному видеонаблюдению для пунктов выдачи заказов (ПВЗ), снизив тарифы под ключ до 35% в ряде регионов. Теперь решение по безопасности и контролю стало доступнее для владельцев ПВЗ, позволяя оптимизировать расходы без потери качества.

«Билайн» среди немногих компаний уже аккредитован на установку системы видеонаблюдения для Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет». Это значит, что подключение проходит для владельцев ПВЗ максимально бесшовно и не требует от заказчика специфических знаний о требовании площадок к видеонаблюдению, а также защищает от штрафов за несоблюдение требований по видеонаблюдению.

Ещё одна особенность — решение реализуется под ключ с фиксированной ежемесячной абонентской платой, которая полностью избавляет клиента от крупных капитальных затрат. Клиенту больше не нужно сразу вкладывать значительную сумму денег в закупку камер, монтаж и оплату облачного хранилища. В стоимость абонентского взноса уже включен полный цикл услуг: поставка и подключение нового оборудования (или интеграция уже установленных камер без необходимости их замены), монтаж, настройка, техническое обслуживание и хранение архива записей. Таким образом предприниматель получает готовую систему видеонаблюдения без лишних хлопот и скрытых платежей.

Егор Шубяков, руководитель продукта «Видеонаблюдение», сказал: «Владельцы пунктов выдачи — это предприниматели, которые ценят простоту и надежность. Мы длительное время создаем продукт, позволяющий им максимально эффективно использовать облачное видеонаблюдение по цене, сопоставимой с простой подпиской на облачные сервисы. Им не нужно разбираться во всех технических нюансах — наши специалисты обеспечивают настройку и поддержку, а владельцы получают готовый сервис. Благодаря пересмотру рыночной стратегии, привлечению ресурсов собственного монтажа и оптимизации тарифов, облачное видеонаблюдение стало для ПВЗ еще доступнее, сохраняя функциональность и качество».

Архив видеозаписей за 90 дней хранится в облаке beeline cloud. Облако отвечает стандартам информационной безопасности, аккредитовано ФСТЭК и имеет международные сертификаты ISO/IEC. Доступ к архивам имеют только владельцы ПВЗ, а для маркетплейсов предоставляется защищённая зашифрованная ссылка. Все видеотрансляции защищены сквозным шифрованием, а архивы хранятся на распределенных серверах, что минимизирует риски утечки или потери данных.

Через личный кабинет можно смотреть трансляции и архивы, а также управлять камерами удалённо. Стоимость облачного хранения снизилась более чем на 55%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

С 1 сентября в России при входящих звонках должно отображаться название компании и цель звонка

Под чутким надзором. Россияне будут покупать SIM-карты исключительно под неусыпным контролем видеокамер

Доля китайской рекламы в российских онлайн-магазинах выросла вдвое. Вложения превысили миллиард

Знаменитый сервис доставки Boxberry закрывает свои пункты выдачи заказов

«Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч, Не дал ФСБ доступ к «умному дому» «Алисы»

Китай утроит производство ИИ-чипов в гонке с США, объемы производства уже растут

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: