Большинство россиян пользуются услугами одного мобильного оператора более 10 лет

Россияне на протяжении длительного времени предпочитают пользоваться услугами одного мобильного оператора. Согласно исследованию, проведенному компанией Unisimka, производителем eSIM-модулей, более 60% россиян остаются верными своему оператору больше десяти лет. При этом свыше трети опрошенных ни разу не меняли даже тарифные планы. Об этом CNews сообщили представители Unisimka.

Исследование, проведенное технологической компанией Unisimka в августе 2025 г., показало, что 62% россиян пользуются услугами одного мобильного оператора уже более десяти лет. Около 15% респондентов остаются с компанией от пяти до десяти лет, а более 14% — от одного года до пяти. Примерно 9% опрошенных являются абонентами определенного телеком-оператора менее года.

Опрос проведен при помощи сервиса «Яндекс.Взгляд» в августа 2025 г., в опросе приняли участие 1000 респондентов (мужчины и женщины, возраста 18+, проживающие на территории России).

Почти 40% респондентов периодически меняют тарифный план, чтобы получить больше минут для общения. Однако более трети (34%) никогда не меняли пакеты услуг. При этом более 13% опрошенных пересматривают тарифы в случае повышения цен со стороны операторов, а 11% уделяют этому вопросу внимание не чаще, чем раз в год. Лишь 5% участников опроса внимательно следят за обновлениями и меняют тарифы ежеквартально.

Что важно при выборе тарифа

Около трети опрошенных (27%) выбирают мобильного оператора исходя из качества покрытия сети в своем регионе. А вот на выбор тарифа влияют низкая стоимость обслуживания (24%), выгодные условия роуминга (22%), достаточный объем интернет-трафика (17%), а также безлимитные звонки и SMS (10%).

Почему россияне готовы перейти к другому оператору

Одна из главных причин, по которой абоненты задумываются о смене оператора (36%), — слишком высокая стоимость услуг. Поэтому более выгодное коммерческое предложение от другой компании может привлечь около 20% пользователей на свою сторону. Также в тройке самых популярных причин (19%) — участившиеся звонки мошенников. При этом только 16% россиян готовы сменить оператора из-за плохой связи в своем регионе. Еще 14% смущает отсутствие дополнительных услуг и бонусов, таких как безлимит на онлайн-кинотеатры или стриминговые сервисы. Также пользователи рассматривают возможность перехода к новому оператору из-за нехватки трафика, минут и SMS — 13%.

Несмотря на то, что абоненты неуверенно переходят от одного оператора к другому, популярность новых технологий в смартфонах среди пользователей растет. Так, согласно совместному исследованию Unisimka и группы «М.Видео-Эльдорадо», продажи смартфонов с eSIM в 2024 г. выросли на 33%.