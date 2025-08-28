К юбилею Ноябрьска МТС улучшила связь в новом спортивном комплексе «Факел»

МТС развернула телеком-инфраструктуру на территории нового спортивного комплекса «Факел», который открылся к празднованию 50-летия города Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе. Спортсмены и гости учреждения смогут с комфортом пользоваться цифровыми сервисами, в том числе спортивными приложениями и сайтами для дополнительных тренировок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сетевая инфраструктура МТС охватила более 8 тыс. кв. м. спортивного комплекса «Факел», включая залы для игровых видов спорта, тренажерный зал, зоны боксерских рингов и настольного тенниса. Покрытие LTE также стало доступно на специальных площадках для паралимпийских дисциплин, где занимаются люди с ограниченными возможностями, на трибунах, в зонах ожидания родителей и административно-бытовых помещениях. Цифровой проект МТС был реализован в короткие сроки, учитывая высокую потребность спортсменов и зрителей в наличии связи внутри помещения.

«Мы продолжаем оцифровывать социально-значимые объекты в городах Ямала, создавая максимально комфортные условия для жителей и гостей округа. В Ноябрьске мы обеспечили связью «Факел» к его торжественному открытию и Дню города, чтобы люди могли с комфортом выходить в сеть. В ближайшие выходные на территории спортивного комплекса пройдут праздничные мероприятия, с которых можно будет вести онлайн-трансляции, делиться своими впечатлениями в соцсетях и мессенджерах. Более того, высокоскоростной мобильный интернет – это еще и мощный драйвер развития комплексной инфраструктуры нового комплекса – кафе, сувенирных магазинов, клининга и других специализированных служб, которые могут здесь начать свою деятельность. Надеемся, с нашими сервисами спортивный объект станет еще привлекательней», – сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.