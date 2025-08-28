CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Кит-системс» построила систему видеоконференцсвязи «Метровагонмаша»

Системный интегратор «Кит-системс» завершил проект внедрения системы видеоконференцсвязи (ВКС) в «Метровагонмаше» – одном из ведущих предприятий России, работающих в области транспортного машиностроения, крупнейшем в стране производителе вагонов метро.

Основная задача проекта – монтаж платформы видеоконференцсвязи в конференц-зале генерального директора предприятия с целью проведения мероприятий на уровне высшего руководства «Метровагонмаша» с дистанционным подключение участников, повышения эффективности ежедневных коммуникаций с головным предприятием «Трансмашхолдинг» и бизнес-партнерами.

Исполнителем работ выбрана компания-интегратор «Кит-системс», имеющая опыт реализации масштабных проектов в «Метровагонмаше». Командой интегратора проведены аудит ИТ- и сетевой инфраструктуры предприятия. На основании анализа результатов аудита и требований заказчика спроектирована техническая архитектура решения, разработаны спецификации оборудования, осуществлена поставка, выполнен монтаж и пуско-наладочные работы.

В качестве технологической базы для решения была выбрана модель Classic-D компании Vissonic. Данное решение характеризуется универсальностью и может использоваться для организации видеоконференций с презентацией материалов в онлайн-режиме любым из способов трансляции (Wi-Fi, HDMI, Ethernet) участникам конференции, в том числе удалённым. Для отображения визуального контента установлены Ultra-HD дисплеи Samsung диагональю 98 и 55 дюймов, персональные дисплеи для участников конференций. Смонтированная отдельно PTZ-камера VHD обеспечивает мгновенное наведение на активного спикера.

В состав решения включен универсальный аудиопроцессор Intrend, работающий в паре с двухканальным усилителем мощности AUDAC, оснащенным фильтрами обратного подавления, активным и пассивным фильтрами широкого диапазона частот. Рабочие места участников оснащены микрофонными пультами конгресс-системы, обеспечивающими эффект реалистичного живого общения. Компоненты решения интегрированы между собой посредством системы аудиовизуальной коммутации (AV-коммутация). Централизованное управление комплексом и модерация конференций производится с помощью отдельно оборудованного места оператора. Для изменения базовых настроек и предустановленных конфигураций предусмотрен отдельный планшет и пульт председателя.

«Данный проект – яркий пример того, как мультимедийные технологии выводят корпоративные коммуникации на новый уровень. Развернутое в его рамках решение позволило заказчику с минимальными затратами получить функционально достаточную ВКС-систему с элементами автоматизации. А мы в свою очередь охотно обеспечим ее сервисную поддержку под ключ», – отметил Евгений Шляпкин, технический директор «Кит-системс».

«Система, построенная инженерами «Кит-системс», позволила повысить качество взаимодействия руководителей предприятия с бизнес-партнёрами, увеличила вовлеченность ключевых экспертов во внутренние процессы предприятия, повысило скорость принятия решений, – сказал Сергей Углицких, начальник управления по информационным технологиям «Метровагонмаша». – Кроме того, она подтверждает статус АО «Метровагонмаш» как современного цифрового предприятия, применяющего передовые технологии».

