«МегаФон» ускорил мобильный интернет для миллиона жителей ближнего Подмосковья

Оператор завершил первый этап большой программы рефарминга в Московской области. С начала 2025 г. инженеры модернизировали сотни базовых станций в крупных городских округах ближнего Подмосковья. Это позволило увеличить среднюю скорость скачивания на 11%, а загрузки — более чем на 4%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Обычно рефарминг подразумевает полный перевод сети 3G в LTE, но в условиях поселений с большим числом активных абонентов такой переход может негативно повлиять на качество голосовых вызовов. Более того, на сети третьего поколения все еще работают многие M2M-устройства, включая банкоматы, платежные терминалы, системы навигации и другие умные решения для города и жилых домов. В качестве компромисса специалисты «МегаФона» сохраняют ряд полос 3G и при рефарминге применяют технологию DSS (Dynamic Spectrum Sharing), уникальное среди операторов решение, которое динамически распределяет ресурсы между 3G и LTE в зависимости от нагрузки. Если в одной полосе она растет, то базовая станция автоматически начинает использовать частотный ресурс другой сети.

Рефарминг коснулся семи крупнейших городских округов: Долгопрудного, Мытищ, Королева, Балашихи, Реутова, Железнодорожного и Люберец. Это позволило увеличить пропускную способность сети и обеспечить жителям более быстрый и стабильный мобильный интернет даже в часы пик.

«Первый этап рефарминга охватил семь густонаселенных поселений Подмосковья, но мы нацелены продолжить модернизацию и в остальных округах, опоясывающих столицу. Наши инженеры постоянно анализируют нагрузку на сеть и улучшают инфраструктуру в одном из самых развивающихся регионов страны, чтобы абоненты всегда имели доступ к высокоскоростному и стабильному мобильному интернету», — отметил Виктор Югай, директор московского отделения «МегаФона».

Весной 2025 г. «МегаФон» завершил масштабный рефарминг сети в Москве, проходивший в три этапа: инженеры модернизировали несколько тысяч базовых станций, внедрили собственные разработки и технологии, что позволило увеличить скорость скачивания на 30%, а загрузки данных — почти на 50%. Одним из ключевых элементов модернизации стал алгоритм автоматического перераспределения трафика, который каждые 15 минут обновляет данные о нагрузке на базовых станциях и переводит абонентов на менее загруженный диапазон.

Программа рефарминга проходит и в других частях России — она уже охватила 75 регионов. Она позволит абонентам пользоваться любыми цифровыми сервисами на еще более высоких скоростях и с совершенным качеством сети — слушать музыку, смотреть фильмы в высоком разрешении, обмениваться файлами за доли секунд, звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, и др.