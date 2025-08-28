CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» увеличил зону покрытия в Березниках

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в Березниках, которое обеспечит качественной связью и мобильным интернетом жителей одного из микрорайонов города и владельцев садовых участков. Теперь горожане смогут общаться в мессенджерах, пользоваться цифровыми сервисами, совершать рабочие и личные звонки даже на грядках. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря развитию инфраструктуры связи жители поселка имени Чкалова в Березниках и владельцы дач в районе улицы Трактовой смогут пользоваться устойчивой связью и мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с. Этого достаточно для комфортного общения в мессенджерах, получения госуслуг в онлайн-формате, просмотра контента, например, видеоуроков по садоводству прямо на участке.

«Специалисты оператора в режиме онлайн мониторят нагрузку на сеть и, учитывая эти данные, модернизируют и строят новые объекты связи для улучшения качества сети. Так, за последний год мобильный трафик в Березниках вырос на 18%, поэтому инвестиции в развитие сети в городе – это ответ на растущие потребности абонентов», – сказал директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Наряду с ростом объема передачи данных, в сети четвертого поколения увеличивается и голосовой трафик – более 65% звонков уже проходит в 4G. Такая технология обеспечивает горожанам быстрый дозвон до собеседника и кристально чистый звук во время разговоров.

Ранее «МегаФон» уже модернизировал покрытие в центральных точках Березников: около городского парка, Комсомольского парка и здания драматического театра.

