CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Цифровизация Внедрения
|

МТС Exolve подключил услуги виртуальной АТС для «ДоброСтроя»

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, предоставил сервис ВАТС для одной из сетей гипермаркетов строительных и отделочных материалов, товаров для дома и интерьера «ДоброСтрой». Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

В рамках проекта МТС Exolve подключил «ДоброСтрой» к своей виртуальной АТС, а также выделил два городских и два федеральных номера 8-800.

Это позволит клиентам гипермаркета бесплатно обращаться в службу поддержки из любого региона России, а также упростит коммуникацию для жителей Астрахани и Астраханской области по городским номерам: они смогут получать консультации и информацию о товарах, услугах и заказах без ожидания и перебоев.

Подключение ВАТС обеспечило внутреннюю телефонию между офисами и магазинами «ДоброСтроя» в разных городах: теперь сотрудники могут связываться друг с другом с помощью коротких внутренних номеров, что повысило эффективность коммуникаций внутри компании.

«К нам поступают тысячи звонков в день, и для их обработки необходимо современное технологичное решение. Для нас важно не только предлагать широкий ассортимент строительных и отделочных материалов, но и обеспечивать высокий уровень сервиса. Благодаря внедрению ВАТС от МТС Exolve мы смогли усовершенствовать коммуникации с клиентами и сделать обращение в нашу службу поддержки еще более удобным и доступным из любого региона страны», – отметил ИТ-директор сети гипермаркетов «ДоброСтрой» Владимир Ананьев.

«Внедрение ВАТС позволяет бизнесу гибко и эффективно масштабировать инфраструктуру по мере своего роста, – отметил директор по продажам и обслуживанию МТС Exolve Костас Дубосас. – При необходимости «ДоброСтрой» сможет добавить номера, каналы и операторов за считанные минуты. Для ведущих в регионе гипермаркетов, специализирующихся на товарах для ремонта, строительства и отделки, развертывание нашего облачного решения – это шаг к повышению уровня обслуживания и оперативности взаимодействия с покупателями».

Помимо распространенных функций, таких как распределение входящих звонков, настройка голосового меню, распределение звонков по нужным специалистам, организация очереди, сохранение записи разговоров и других, ВАТС от МТС Exolve предоставляет более 40 инструментов для повышения продаж и автоматизации работы сотрудников и предлагает сервисы, не имеющие аналогов на рынке.

МТС Exolve продолжает развивать цифровые решения для бизнеса, предоставляя надежные и масштабируемые сервисы, способствующие росту и повышению качества обслуживания в компаниях по всей стране.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

С 1 сентября в России при входящих звонках должно отображаться название компании и цель звонка

Под чутким надзором. Россияне будут покупать SIM-карты исключительно под неусыпным контролем видеокамер

Доля китайской рекламы в российских онлайн-магазинах выросла вдвое. Вложения превысили миллиард

Знаменитый сервис доставки Boxberry закрывает свои пункты выдачи заказов

«Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч, Не дал ФСБ доступ к «умному дому» «Алисы»

Китай утроит производство ИИ-чипов в гонке с США, объемы производства уже растут

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: