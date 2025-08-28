CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

С начала 2025 г. МТС запустила LTE в 109 малых населенных пунктах Тамбовской области

МТС сообщает о запуске голосовой связи и скоростного мобильного интернета для более чем 40 тыс. сельчан, проживающих в отдаленных населенных пунктах региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С начала 2025 г. МТС расширила и укрепила сеть в Тамбовской области. Больше всего малых сел, где появились качественная связь и интернет, находятся в Уметском (11), Инжавинском (8) и Рассказовском (8) районах. Самыми малочисленными среди подключенных в последнее время к LTE населенных пунктов стали Подвигаловка Кирсановского района, Большая Даниловка Мордовского района, Христофоровка Сосновского района. В каждом из этих сел проживают не более 200 человек. Самыми многочисленными – село Медное Сампурского района, Вольная Вершина Уваровского района и Мезинец Староюрьевского района с населением до 600 человек. Только за последний месяц к высокоскоростному интернету и устойчивой голосовой связи МТС были присоединены еще больше 5000 жителей районов Тамбовской области.

Теперь здесь можно полноценно пользоваться онлайн-сервисами: удаленно оформлять документы без необходимости выезжать в районные центры и Тамбов, дистанционно получать медицинскую помощь, использовать полезные приложения для обучения и работы. Кроме того, наиболее предприимчивым селянам устойчивая сеть позволит использовать цифровые возможности для развития экоземледелия или экотуризма, делиться с соотечественниками рассказами о своей малой родине и ее уникальных флоре и фауне.

«Каждое новое подключение для нас — это не просто задача, это живые, настоящие истории. Например, об учителе сельской школы, которому теперь доступны дополнительные учебные пособия, электронные книги, полезный для школьников фото- и видеоконтент, наконец, обмен опытом с коллегами, дистанционное повышение квалификации. Это возможность для ребят получать образование не хуже, чем в городе. Именно такие моменты наполняют смыслом нашу работу», - сказал директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

С 1 сентября в России при входящих звонках должно отображаться название компании и цель звонка

Под чутким надзором. Россияне будут покупать SIM-карты исключительно под неусыпным контролем видеокамер

Доля китайской рекламы в российских онлайн-магазинах выросла вдвое. Вложения превысили миллиард

Знаменитый сервис доставки Boxberry закрывает свои пункты выдачи заказов

«Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч, Не дал ФСБ доступ к «умному дому» «Алисы»

Китай утроит производство ИИ-чипов в гонке с США, объемы производства уже растут

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: