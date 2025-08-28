CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Защитник» от МТС начал находить и блокировать мошеннические звонки в шесть раз быстрее

МТС сообщает о внедрении новых моделей искусственного интеллекта для поиска мошеннических звонков в сервисе «Защитник». Теперь время выявления и блокировки нежелательных звонков сократилось с 3 минут до 30 секунд, а общее количество звонков, обрабатываемых ИИ, достигло 200 млн в сутки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После обновления ИИ-моделей «Защитник» ежедневно анализирует каждый номер телефона на предмет возможного мошенничества по более чем 200 признакам, например, по количеству совершенных вызовов, соотношению входящих и исходящих звонков, доле успешных соединений и др. В момент разговора пользователя с потенциальным мошенником задействовано три ИИ-модели, которые ежесекундно оценивают более 1 тыс. параметров звонка и ищут аномалии в мобильном трафике. Теперь обновленные сервисы позволяют определять мошенников с точностью 95,17%.

Кроме того, были обновлены и антиспам-модели. Специалисты Big Data МТС дообучили антиспам-компоненты «Защитника». Благодаря декомпозиции и оптимизации алгоритмов машинного обучения, а также применению больших языковых моделей (LLM) для анализа речевого контента, сервис начал на 30% быстрее определять и блокировать рекламные звонки.

«Наша цель – создать цифровую среду, в которой абоненты будут чувствовать себя максимально защищенными. Поиск и блокировка мошеннических звонков за 30 секунд – это качественный скачок, который стал возможен благодаря нашим внутренним разработкам в области искусственного интеллекта. Мы не просто фильтруем звонки, мы в режиме нон-стоп анализируем и прогнозируем поведение мошенников, на шаг опережая их», — сказал директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.

С января по июнь 2025 г. сервис «Защитник» заблокировал 1,5 млрд мошеннических звонков, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2024 г.

