Москвичи стали совмещать путешествия с музыкальными шоу

Москвичи все чаще добавляют в свои путешествия посещение концертов мировых звезд. В 2025 г. жители столицы активнее всего искали билеты на выступления Эда Ширана, Стинга, групп Thirty Seconds to Mars, OneRepublic и Limp Bizkit. Попасть на их шоу стремились в Казахстан, Турцию, Грузию и ОАЭ — страны с безвизовым въездом или упрощенным получением визы. Именно эти направления стали хитами продаж в дни концертов, следует из данных совместного исследования «МегаФона» и сервиса «Купибилет». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Интерес к зарубежным шоу москвичи стали проявлять еще в апреле: в этом месяце посещаемость сайтов артистов выросла почти вдвое по сравнению с мартом. Основными триггерами стали анонсы концертов Эда Ширана в ОАЭ и OneRepublic в Стамбуле.

По данным мобильного оператора, среди любителей совместить отдых и живое прослушивание любимых композиций большинство мужчин — они составляют 61,4% от общего числа интересующихся такими мероприятиями москвичей.

Чаще всего возможность совместить отдых с посещением мирового шоу рассматривают столичные жители в возрасте 35‑44 лет, на них приходится 38% пользователей ресурсов. На втором месте расположились любители музыки 25‑34 лет с долей 29%, за ними идут москвичи 45‑54 лет (15,7%). Молодые люди (14-24 года) и москвичи 65+ составляют меньший процент такой аудитории — 15% и 2% соответственно.

По данным сервиса «Купибилет», спрос на международные перелеты в период проведения крупных концертов, как правило, возрастает в среднем на 10-15% по сравнению с обычными днями. В этом году жители различных регионов страны, включая Москву, предпочитали приобретать билеты на даты выступлений Эда Ширана, Thirty Seconds to Mars, Дженнифер Лопес и OneRepublic.

