МТС оцифровала коммуникации сети гипермаркетов «ДоброСтрой» в Астрахани

МТС подключила виртуальную автоматическую телефонную станцию (ВАТС) для сети гипермаркетов строительных и отделочных материалов, товаров для дома и интерьера, представленных в Астраханской области. С помощью сервиса от МТС Exolve жители региона могут бесплатно получать консультации о товарах и услугах «ДоброСтрой» без ожиданий и визитов в офлайн-магазин. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках проекта были выделены два городских и два федеральных номера 8-800, а также объединена внутренняя телефония офисов и магазинов. Сотрудники могут связываться между собой с помощью коротких внутренних номеров, что повышает скорость обработки запросов и эффективность коммуникаций.

Сеть гипермаркетов представлена в ряде регионов России, включая Астрахань, Волжский, Липецк, Орел и Магнитогорск.

«Сегодня клиенты ждут от компаний не только качественного продукта, но и удобных цифровых сервисов для взаимодействия. Мы видим устойчивый тренд на технологичность бизнеса в регионе и стараемся помогать компаниям соответствовать этим ожиданиям. Совместно с “ДоброСтрой” мы сделали так, чтобы консультации для жителей стали проще и быстрее, а для самой сети — эффективнее и прозрачнее. Это пример того, как облачные решения помогают локальным компаниям работать на уровне национальных стандартов обслуживания», – отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

«К нам поступают тысячи звонков в день, и для их обработки необходимо современное технологичное решение. Для нас важно не только предлагать широкий ассортимент строительных и отделочных материалов, но и обеспечивать высокий уровень сервиса. Благодаря внедрению ВАТС от МТС Exolve мы смогли усовершенствовать коммуникации с клиентами и сделать обращение в нашу службу поддержки еще более удобным и доступным из любого региона страны», – отметил ИТ-директор сети гипермаркетов «ДоброСтрой» Владимир Ананьев.

